Największa góra lodowa na świecie zbliża się do brytyjskiej wyspy. Naukowcy biją na alarm

Z wyliczeń wynika, że gigantyczna góra lodowa A-68A zmierza w kierunku brytyjskiej wyspy. Jeśli w nią uderzy, zagrożona będzie unikatowa flora i fauna. Obecnie oddalona jest od brytyjskiej wyspy o ok. 500 km.

Góra lodowa wielkości Cypru jest na kursie kolizyjnym z Georgią Południową

Georgia Południowa to brytyjska wyspa na południowym Atlantyku, poprzednio należąca do dependencji Falklandów. Obecnie stanowi część zamorskiego terytorium: Georgia Południowa i Sandwich Południowy. Miejsce słynie z bogatego ekosystemu. Zamieszkują je między innymi pingwiny królewskie, pingwiny złotoczube, słonie morskie, foki, kotiki subantarktyczne, uchatki, słonie morskie, a także wiele gatunków ptaków. Niestety do wyspy zbliża się gigantyczna góra lodowa, która już wkrótce może zagrozić ekosystemowi.

Góra lodowa A-68A, która oderwała się w 2017 roku od Lodowca Szelfowego Larsena płynie obecnie po otwartych wodach zaledwie kilkaset kilometrów od brytyjskiego terytorium zamorskiego Georgii Południowej.

A-68A ma 158 kilometrów długości i 48 kilometrów szerokości, jeśli więc pozostanie na dotychczasowej trasie i dotrze do brzegów wyspy, może mieć destrukcyjny wpływ na populacje dzikich zwierząt w nadchodzących latach.

Ekosystem Georgii Południowej zagrożony. Naukowcy biją na alarm

Jak twierdzi profesor Geraint Tarling, starszy oceanograf biologiczny w British Antarctic Survey (BAS), góra może uniemożliwić fokom i pingwinom dostęp do żerowisk, a tym samym zahamować wzrost kolonii. Jego zdaniem jeśli A-68A "utknie" na progu wyspy przez kolejne lata, spowoduje niewydolność populacji organizmów morskich. Jak wskazuje badacz, może to nastąpić już w najbliższym czasie.

" Podróżując obecnie z prędkością około 1 kilometra na godzinę, A68a może dotrzeć do Brytyjskiego Terytorium Zamorskiego w ciągu zaledwie trzech do czterech tygodni, jeśli porusza się w linii prostej. "

- twierdzi Tarling.

" Bliskość góry lodowej może mieć ogromny wpływ na żerowiska, gdzie drapieżniki szukają pożywienia. W kluczowym dla pingwinów i fok okresie, czyli opieki nad młodymi, odległość, jaką muszą pokonać, aby znaleźć pożywienie, ma naprawdę duże znaczenie. Jeśli będą musiały obejść górę lodową i tym samym pokonać większy dystans, oznacza to, że nie wrócą do swoich młodych na czas, a one umrą z głodu. "

- dodał.

Góra lodowa może nieść negatywny wpływ na różnych poziomach. Może zetrzeć wiele organizmów z dna morskiego, które z kolei uwolnią dużo węgla do atmosfery. Jeśli osiądzie ona w pobliżu wyspy, do oceanu zostaną uwolnione duże ilości zimnej słodkiej wody, co negatywnie wpłynie na glony a wraz z nimi na cały łańcuch pokarmowy.

" To dlatego, że życie morskie działa jak pochłaniacz dwutlenku węgla. Ale jeśli ta przyroda zostanie zakłócona, węgiel zostanie uwolniony do wody, a ostatecznie do atmosfery, z potencjałem "zachwiania równowagi na nadchodzące lata". "

- wyjaśnił profesor Tarling.

Czy dbasz o środowisko? Tak Nie Nie, ale właśnie postanowiłem, że zacznę!

Tymczasem w Danii odnotowano mutację koronawirusa, która rozprzestrzeniła się na ludzi. Premier kraju, Mette Frederiksen, podjęła decyzję o uśmierceniu 17 milionów zwierząt.

Źródło: newscientist.com, radiozet.pl

Zobacz również: Tajemniczy numer 221043705. Kto dzwoni i czy odbierać?