Największe epidemie w dziejach świata. Która pochłonęła najwięcej ofiar?

Pandemia koronawirusa z roku 2020 nie jest zjawiskiem wyjątkowym. To zaledwie epizod w historii ludzkości. Nie jest to bowiem ani pierwsza, ani największa epidemia w dziejach ludzkości. Oto plagi, które zebrały najwięcej ofiar śmiertelnych.

Największe epidemie w dziejach świata

1. Dżuma Justyniana (541-544)

Epidemia dotknęła Cesarstwo Wschodniorzymskie, w tym w największym stopniu jego stolicę Konstantynopol. Ówcześni historycy pisali, że dżuma Justyniana miała niemal ogólnoświatowy zasięg, docierając do centralnej i południowej Azji, Afryki Północnej i Arabii, a w Europie aż do Danii na północy i Irlandii na zachodzie.

Zaraza powracała z każdym pokoleniem, aż do ok. 750 roku. Nie oszczędziła nawet ówcześnie panującego cesarza Justyniana I. Bizantyjski historyk Prokopiusz z Cezarei odnotował, że w szczytowym okresie zaraza zabijała 10 000 mieszkańców Konstantynopola dziennie, jednak dokładna liczba zmarłych pozostaje nieustalona.

Współcześni badacze szacują, że było to ok. 25 milionów ofiar.

2. Czarna śmierć (1346-1353)

Jedna z największych epidemii w dziejach ludzkości, panującą w XIV - wiecznej Europie. Dżuma wywołana przez bakterię yersinia pestis (na co wskazuje analiza DNA ofiar zarazy), doprowadziła do śmierci 50-60% ludności Europy. Podobnie jak Covid-19 wybuchała w Chinach, skąd przez jedwabny szlak w 1346 dostała się na Krym, a stamtąd rozprzestrzeniła się na basen Morza Śródziemnego i całą Europę.

Chorobę roznosiły prawdopodobnie pchły pasożytujące na szczurach śniadych zamieszkujących ówczesne statki handlowe. W czasie tej epidemii śmierć poniosło ok. 30–60% ludności ówczesnej Europy. Jak się dziś szacuje, było to ok. 50 milionów ofiar.

3. Pandemia w Ameryce (XVI wiek)

Epidemia, która wybuchła w Meksyku tuż po przybyciu Europejczyków w kwietniu 1519 roku. Ekspedycja pod dowództwem Hernána Cortésa wylądowała na wybrzeżu Meksyku. Podbój imperium Azteków szedł zupełnie dobrze do kwietnia 1520 roku, czyli do przybycia kolejnej ekspedycji mającej przywołać do porządku buntowniczego Cortésa.

Dowodzący nią Pánfilo de Narváez przywiózł ze sobą czarnoskórego niewolnika – Francisco Eguía – który cierpiał na nieznaną Indianom chorobę. Epidemia łącznie pochłonęła nawet 5-8 milionów rdzennych mieszańców kontynentu. W latach 40. XVI wieku rdzenną ludzkość spacyfikowała choroba, którą nazywano cocolitzli. Do tej pory nie wiadomo, czy był to tyfus, dżuma czy czerwonka. Wiadomo, że zmarło kolejne 15 milionów ludzi.

4. Trzecia pandemia dżumy (od ok. 1855)

Trzecia pandemia dżumy rozpoczęła się również w Chinach w prowincji Yunnan, w 1855 roku. Rozprzestrzeniła się na wszystkie zamieszkane kontynenty i ostatecznie doprowadziła do ponad 12 milionów zgonów w Indiach i Chinach, z czego około 10 milionów zginęło w samych Indiach.

Według Światowej Organizacji Zdrowia pandemię była aktywna do 1960 roku, kiedy to liczba ofiar na całym świecie spadła do 200 rocznie. Od tamtej pory liczba zgonów spowodowanych dżumą jest niższa z każdym rokiem. By powstrzymać rozwój choroby, po raz pierwszy podjęto działania na międzynarodową skalę. Międzynarodowa Konferencja Sanitarna przyjęła porozumienie w sprawie wzajemnego przekazywania informacji i reguł kwarantanny.

5. Hiszpanka (1918-1919)

Pandemia grypy hiszpanki wywołał wyjątkowo groźny podtyp wirusa H1N1. Pandemia panowała w latach 1918–1919, w trzech osobnych falach, przez Europę, Azję, Afrykę i Amerykę Północną. Pierwsza fala miała miejsce wiosną 1918 roku.

Była wysoce zakaźna, ale łagodna w przebiegu. Druga fala z sierpnia 1918, odznaczała się niezwykle wysoką śmiertelnością. Wystąpiła jednocześnie w trzech rejonach: w Breście we Francji, w Bostonie w USA i we Freetown w Sierra Leone. Nawet przy najlepszej opiece medycznej 1/3 chorych umierała.

Trzecia fala pandemii miała miejsce między końcem 1918 a marcem 1919 i rozwijała się w Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych częściach Europy. Ostatnia fala cechowała się mniejszą śmiertelnością niż dwie poprzednie.

Podawane są różne szacunki śmiertelności na całym świecie: od 21–25 mln do 50–100 mln. Zachorowało na nią ok. 500 mln ludzi, co stanowiło wówczas 1/3 populacji świata.

Pandemia koronawirusa zbiera w Europie coraz większe żniwo. Podobnie jak cesarza Justyniana, wirus nie oszczędził również głów państw. Niedawno Donald Trump i jego żona Melania zarazili się koronawirusem. Również Andrzej Duda ma koronawirusa. Test prezydenta Polski okazał się być pozytywny i głowa państwa pozostaje pod opieką lekarzy.

Która z epidemii przeraża Cię najbardziej? Dżuma Justyniana (541-544) Czarna śmierć (1346-1353) Pandemia w Ameryce (XVI wiek) Trzecia pandemia dżumy (od ok. 1855) Hiszpanka (1918-1919) Covid-19 (2020)

Źródło: wielkahistoria.pl

Zobacz również: Nowe obostrzenia w Polsce. Cały kraj w czerwonej strefie, zamknięte restauracje, nauka zdalna