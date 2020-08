Największy noworodek w Polsce? Opublikowano urocze zdjęcia

Na wagę urodzeniową wpływa wiele czynników. Bardzo ważny jest przebieg ciąży i uwarunkowania genetyczne. Przeciętnie nowo narodzone dziecko waży ok. 3250-3400 g. Średnia długość ciała to około 50 cm. Warto jednak pamiętać, że nie ma idealnej wagi noworodka.

W Piekarach Śląskich przyszło na świat rekordowo duże dziecko - maluch waży 6860 g i mierzy 66 cm. Noworodek i mama czują się dobrze, A szpital prezentuje urocze zdjęcia bobasa.

Urodzona w Piekarskim Centrum Medycznym w Piekarach Śląskich dziewczynka ma na imię Maja i przyszła na świat przez cesarskie cięcie. Noworodek ma dwoje starszego rodzeństwa.

Jak podaje rmf24.pl, lekarze wiedzieli, że noworodek będzie dużym dzieckiem, ale nie spodziewali się, że osiągnie aż takie rozmiary.

"

Błąd pomiaru ultrasonograficznego jest bardzo duży przy takich dużych dzieciach. Poprzednie dziecko, które pacjentka rodziła, miało ok. 5 kg, więc spodziewaliśmy się, że będzie to dziecko co najmniej 5-kilogramowe "