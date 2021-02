Napadł na stację benzynową. Wpadł, bo skusił się na seks z klientką

Bratysława. 24-letni Serb napadł na stację paliw

Z końcem stycznia na jednej z bratysławskich stacji benzynowych doszło do napadu. 24-letni mężczyzna wszedł na teren stacji, żądając pieniędzy. Był agresywny i mimo, iż pracownik nie stawiał oporu, kilkukrotnie uderzył go w twarz. Następnie udał się na zaplecze w poszukiwaniu sejfu. W tym czasie pracownik zdążył powiadomić policję i uciec na zewnątrz, zamykając złodzieja w środku. Nie wiadomo jednak, jak zakończyłaby się ta historia, gdyby nie 36-letnia Czeszka, która nieoczekiwanie pojawiła się na stacji paliw. Jeszcze bardziej nieoczekiwane niż samo pojawienie się na miejscu zdarzenia, okazało się jej zachowanie...

Seks oralny sposobem na zatrzymanie bandyty

Choć historia ta przypomina scenariusz filmu porno, wydarzyła się naprawdę. Jak podaje słowacki serwis noviny.sk, kobieta zaczęła flirtować ze złodziejem, a następnie sprezentowała mu... fellatio. 24-latek najwyraźniej uznał to za miły bonus do łupu, a być może i rzecz cenniejszą niż sam łup, gdyż zupełnie zapomniał o swoim planie i oddał się w ręce odważnej Czeszki. To pozwoliło policji dotrzeć na czas i złapać złodzieja na gorącym uczynku. Mężczyzna w chwili zatrzymania stawiał opór, w związku z czym policjanci zastosowali wobec niego środki przymusu bezpośredniego. Następnie eskortowali go do najbliższej komendy policji, gdzie został przesłuchany. Pracownik stacji trafił natomiast do szpitala.

Co zaś stało się z kobietą, która zatrzymała sprawcę? Nie wiadomo. Nie wiadomo też, co kierowało nią podczas zajścia na stacji benzynowej. Jak podaje serwis noviny.sk: