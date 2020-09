Narkotyki w tarnowskim kiosku. 29-letnia sprzedawczyni była również dilerką amfetaminy

Kioski i salony prasowe przez ostatnie lata bardzo poszerzyły asortyment. Oprócz gazet i czasopism możemy kupić tam przekrój wszelakich słodyczy, upominków, artykułów chemicznych, pamiątek, a w wielu tego typu miejscach pojawiają się standy wydawnictw książkowych. Pewna sprzedawczyni z Tarnowa postanowiła jeszcze bardziej rozbudować ofertę kiosku, w którym pracowała.

29-latka sprzedawała narkotyki w kiosku w Tarnowie

Policjanci z Tarnowa zatrzymali niedawno 35-latka, który posiadał amfetaminę. Ilość narkotyku, który miał przy sobie nie była duża, jednak mimo wszystko funkcjonariusze musieli zbadać sprawę.

Jak czytamy w oświadczeniu tarnowskiej policji, mężczyzna został zatrzymany w pobliżu kiosku RUCH-u, co skierowało podejrzenia właśnie na jego pracowniczkę. W kiosku pracowała 29-letnia mieszkanka miasta, która ukryła wewnątrz budynku kolejnych 25 porcji amfetaminy.

Zarówno pracownica kiosku, jak i jej 35-letni klient zostali zatrzymani i przewiezieni do Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. Oboje przyznali się do posiadania oraz sprzedaży narkotyków podczas przesłuchania. Grozi im do dwóch lat pozbawienia wolności.