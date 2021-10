Nauczyciele biją na alarm. Dzieci naśladują brutalne sceny z "Squid Game"

"Squid Game" to dziewięcioodcinkowy koreański thriller, w którym żyjący w ubóstwie zawodnicy biorą udział w dziecięcych zabawach ze śmiertelnymi konsekwencjami. Do wygrania jest nagroda w wysokości 45,6 miliarda wonów, czyli około 39 mln dolarów. Od momentu premiery produkcja zajmowała 1. miejsce wśród najpopularniejszych seriali Netflix w wielu krajach. Serial ma szanse stać się jednym z najchętniej oglądanych seriali w historii platformy.

Produkcja przedstawia wiele drastycznych scen, w których uczestniczy gry, rywalizują ze sobą, na śmierć i życie a przegrani są brutalnie zabijani.

Choć serial przeznaczony jest dla widzów powyżej 16 roku życia, ale niestety ogląda go wiele dzieci. Nauczyciele z Hiszpanii, którzy zauważyli dziwne zachowania swoich podopiecznych, są w szoku i komentują przerażająca nową modę w sieci.

Zauważyliśmy, że 8- i 9-latkowie bawią się w gry podobne do tych pokazywanych w filmie. Ze śpiewem naśladują strzały do przegrywających i sami padają na ziemię, udając martwych. Jestem w szoku. Jak mamy przekazywać wartości, jeżeli na co dzień w domu jest normalne oglądanie przez małe dzieci brutalnych scen przemocy? hoć serial nie jest rekomendowany dla osób poniżej 16 lat, wygląda na to, że wiele dzieci ogląda go ze swoimi rodzicami.