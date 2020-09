Nauczycielka uprawiała seks oralny z nieletnim uczniem i zaszła w ciążę? Kobieta wszystkiemu zaprzecza

Dopiero co w szkołach ruszyły lekcje, a tu już taki news! Toczy się rozprawa w sprawie 35-letniej nauczycielki, która miała uprawiać seks ze swoim o 20 lat młodszym uczniem. Kobieta nie przyznaje się do winy.

Seks oralny z nauczycielką. Kobieta nie przyznaje się do winy

Jak podaje BBC, w 2019 roku ruszyło śledztwo sądowe w sprawie Kandice Barber - nauczycielki z brytyjskiego miasta Wendover w hrabstwie Buckinghamshire, która została oskarżona o seks z nieletnim. 15-letni wówczas chłopak utrzymuje, że do zbliżeń doszło we wrześniu i październiku 2018 roku. Kobieta zaszła w ciążę, którą poroniła. Nastolatek uważa, że to on był ojcem nienarodzonego dziecka.

Chłopak twierdzi, że do zbliżeń doszło w samochodzie oskarżonej, która wywoziła go na niezamieszkane tereny leśne. Tam uprawiali seks oralny, który jego zdaniem doprowadził do ciąży nauczycielki. Według zeznań ofiary Barber powiedziała mu, że może być ojcem dziecka. Podczas śledztwa sądowego natknięto się na zdjęcia topless oskarżonej nauczycielki, krążące wśród uczniów. Ofiara zeznała, że to Barber wysłała mu erotyczne fotografie.

Uczeń twierdzi, że nie powiedział o całej sytuacji od razu, ponieważ był przekonany, że będzie miał dziecko ze swoją nauczycielką i nie chciał, by jego potomek dorastał w więzieniu. Z tego powodu w 2018 roku zeznał dyrektorowi szkoły, do której uczęszczał, że nic nie łączy go z Barber i nie posiada żadnych prywatnych zdjęć nauczycielki.

Oskarżona nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. W oficjalnym oświadczeniu zeznała, że ojcem dziecka był jej mąż. Według słów Barber nagie zdjęcia pochodziły z jej Snapchata, na którego ktoś się włamał. Nic nie łączyło jej z ofiarą. Kobieta twierdzi, że nastolatek miał na jej punkcie obsesję i robił wszystko, by zwróciła na niego uwagę. Szantażował ją, że jeśli się z nim nie umówi, zniszczy jej rodzinę i karierę.

Barber nie przyznała się ani do podejmowania, zachęcania i wykonywania czynności seksualnych z osobą poniżej 16 roku życia, ani nakłaniania dziecko do przyglądania się na akt seksualny. Na razie nie wiadomo jak dalej potoczy się ta sprawa.

