Jak podaje PAP, 25 stycznia 2020 łomżyński sąd skazał na pół roku więzienia i pół roku prac społecznych byłą nauczycielkę jednej ze szkół w gminie Zbójna (Podlaskie), oskarżoną o uprowadzenie i uprawianie seksu z 14-latkiem. Wyrok nie jest prawomocny. 35-latka dobrowolnie poddała się karze.

Nauczycielka z Podlasia uprowadziła 14-latka i uprawiała z nim seks. Jest wyrok sądu

Kobieta otrzymała zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 50 metrów do nieletniego i kontaktowania się z nim w jakikolwiek sposób przez 3 lata. Co więcej sąd orzekł też 7-letni zakaz wykonywania przez skazaną zawodu nauczyciela, ma też ona nieletniemu zapłacić 15 tys. zł tytułem nawiązki.

Jak podaje PAP, podstawą śledztwa łomżyńskiej prokuratury rejonowej było zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prawdopodobnie złożyli je rodzice nastolatka.

Oskarżonej zarzucono popełnienie dwóch przestępstw: uprowadzenia wbrew woli rodziców małoletniego poniżej lat 15 oraz kilkukrotnego obcowania płciowego z małoletnim.

- podawała wtedy prokuratura w komunikacie, nie było informacji, kiedy miał dojść do tych przestępstw. Prokuratura przyznała, że w tym czasie kobieta zatrudniona była jako nauczyciel w szkole podstawowej w miejscowości Kuzie (gmina Zbójna), a obecnie już tam nie pracuje.

Wobec kobiety był wtedy czasowo stosowany tymczasowy areszt, według informacji PAP ze źródeł sądowych, stało się tak, bo nie przestrzegała zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym.

Według Kodeksu karnego, kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze od 2 do 12 lat więzienia.