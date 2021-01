Naukowcy: Osoby o "mrocznych" cechach osobowości postrzegają pandemię Covid-19 w niecodzienny sposób

Ludzie w zależności od ich typu osobowości, w różny sposób zareagowali na pandemię koronawirusa. Jak sugerują nowe badania, niektóre osoby posiadające „mroczniejsze” cechy osobowości, mogły się nawet cieszyć z zaistniałej sytuacji.

Badania naukowe z University of Mississippi

Pandemia sprawiła, że wiele uczelni podjęło rozmaite badania, których celem jest analiza zachowań społecznych i relacji międzyludzkich w dobie Covid-19. Naukowcy z University of Mississippi przeanalizowali 402 osoby z USA w wieku od 18 do 78 lat. Doszli do wniosku, że w zależności od typu osobowości istnieją różnice w reakcji na pandemię. Wyniki tych bardzo ciekawych badań opublikowano niedawno na łamach "Personal and Individual Differences".

Nasze odkrycia wskazują, że na początkowych etapach pandemii w Stanach Zjednoczonych, "ciemne" osobowości w różny sposób uzależniały reakcje poznawcze i emocjonalne na pandemię.

- piszą autorzy publikacji.

Badacze prosili ochotników, by wypełnili kwestionariusze dotyczące ich uczuć, myśli i zachowań podczas pandemii Covid-19. Mroczne cechy osobowości uszeregowano za pomocą testu określanego "parszywą dwunastką" oraz Assessment of Sadistic Personality.

Na łamach pisma "Personal and Individual Differences" możemy przeczytać miedzy innymi, że istnieją wyraźne różnice w sposobie, w jaki ludzie o "mrocznych" cechach osobowości przyjęły pojawienie się pandemii.

Czym jest "Mroczna Triada?

Popularną koncepcją stosowaną w psychologii jest "Mroczna Triada". Na mroczną triadę składają się: narcyzm, makiawelizm i psychopatia. Te trzy cechy mogą występować oddzielnie lub razem. W niektórych przypadkach dodaje się także sadyzm. Mówi się wtedy o "ciemnej tetradzie" czy "ciemnej czwórce". Osoby o wysokim poziomie tych cech częściej popełniają przestępstwa i są przyczyną wielu problemów. Są bezduszne, egoistyczne i mają przedmiotowy stosunek do innych. Często również manipulują otoczeniem.

Wyniki badań

Zdaniem naukowców ludzie o cechach narcystycznych i makiawelicznych nie potrafili sobie poradzić z ograniczeniami społecznymi w pandemii Covid-19. Natomiast badani z cechami sadystycznymi mówiły o pozytywnym wpływ pandemii na ich samopoczucie.

Być może osoby te czerpią przyjemność z wydarzeń, które są ogólnie postrzegane jako mające negatywny wpływ na społeczeństwo.

- skomentowali zaskakujące wyniki autorzy.

Osoby z cechami narcystycznymi lub psychopatycznymi rzadziej odkażały często używane przedmioty lub powierzchnie i mniej dbały o higienę. Badani z cechami makiawelicznymi panicznie bały się zarażenia COVID-19, narcyzi deklarowali pomoc osobom dotkniętym pandemią. Zdaniem naukowców stało się tak ponieważ osoby o cechach narcystycznych chciały uzyskać aprobatę innych.

Zdaniem autorów osoby z cechami narcystycznymi i makiawelicznymi prawdopodobnie postrzegają pandemię jako sytuację zagrożenia.

Osoby te polegają na stabilnych strukturach społecznych, aby osiągnąć swoje cele i reagują negatywnie na postrzeganą niestabilność społeczną. Osoby o bardziej aspołecznych cechach (psychopatia i sadyzm) nie czuły się tak zagrożone przez pandemię.

- zasugerowali badacze.

Źródło: dzienniknaukowy.pl, Science Alert

