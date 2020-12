Naukowcy alarmują: Niebezpieczne wulkany budzą się do życia. Co nam grozi?

Jak dotąd nie odnotowano podobnej sytuacji. Niemal jednocześnie w różnych częściach świata wybuchło wiele wulkanów. Pojawiły się również trzęsienia ziemi, a na terenach górskich schodzą potężne lawiny.

Na Ziemi budzą się kolejne wulkany

Z dziwną i jak dotąd niewytłumaczalną serią wybuchów wulkanów borykają się mieszkańcy między innymi Indonezji, Włoch, Japonii, Argentyny, Chile, Nikaragui, Austrii, Nowej Zelandii, Rosji czy Alaski. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i niewykluczone, że może się jeszcze pogorszyć. Na całym świecie dochodzi bowiem do różnych kataklizmów, niemal jednocześnie.

W kwietniu 2020 w Indonezji wybuchło 6 wulkanów na raz, w tym Krakatau. Słup dymu i popiołu miał 15 km. Na początku października według danych Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego (IMO) znajdujący się pod lodowcem Vatnajökull najbardziej aktywny islandzki wulkan, Grímsvötn również się zbudził. Z początkiem grudnia na Martynice zaczął odzywać się wulkan Pelée. Ma wyjątkowo złą sławę, po tym jak w 1902 roku zmiótł z powierzchni ziemi całe miasto, zabijając 30 tys. osób.

Informacje spływające z różnych zakątków świata są bardzo niepokojące. Ostatnio doszło do erupcji wulkanów we Włoszech, w Indonezji oraz Japonii. Ws ród przebudzonych wulkanów znalazły się miedzy innymi:

Etna we Włoszech

Karymski w Rosji

Szywiełucz w Rosji

Kilauea na Hawajach

Mauna Kea na Hawajach

Mauna Loa na Hawajach

Santiaguito w Gwatemali

Ruapehu w Nowej Zelandii

Taranaki w Nowej Zelandii

Do tego silne trzęsienia ziemi nawiedziły Alaskę, Rosję, Chile oraz Argentynę. Naukowcy ostrzegają, że ziemia ulega nietypowym drżeniom szczególnie w pobliżu gór, które pierwszy raz od setek, a nawet tysięcy lat również mogą się uaktywnić.

Do wybuchów dochodzi w krótkich odstępach czasu. Jednym z pierwszych wulkanów był Lewotolo w Indonezji, który wyrzucił popiół na wysokość 4000 metrów. Do jego wybuchu doszło pod koniec listopada na indonezyjskiej wyspie Lembada. Wcześniej dały o sobie znać dwa inne wulkany – Merapi na wyspie Jawa i Sinabung na wyspie Sumatra. W przypadku Merapi wielce prawdopodobne jest, że wkrótce dojdzie do gigantycznej eksplozji. Obudziła się także Etna. W południowo – wschodnim kraterze doszło do dwóch wybuchów jednocześnie. W tym samym praktycznie czasie, w Japonii, wybuchł wulkan Sakurajima a w Ameryce Łacińskiej, doszło do ponad 50 wybuchów wulkanu Telica w Nikaragui.

Na naszej planecie zanotowano również wiele trzęsień ziemi. Między innymi w Rosji, w Cieśninie Tatarskiej, na Wyspach Balleny'ego w pobliżu Nowej Zelandii, na granicy Argentyny i Chile w Ameryce Południowej i u wybrzeży Wysp Lisich na Alasce.

Budzą się wulkany. Co nam grozi?

Szacuje się, że ok. 20 proc. ludzkości zamieszkuje tereny czynne wulkanicznie. Na takich obszarach wybuch może spowodować śmierć setek tysięcy ludzi i degradację okolicznej przyrody. Wulkaniczne popioły mogą się unieść na niewiarygodną wręcz wysokość, zasłaniając słońce.

Najbardziej niebezpieczny dla zdrowia jest pył i gazy, wydostające się z krateru podczas erupcji. W bezpośredniej bliskości wulkanu grożą poparzeniem dróg oddechowych i uduszeniem. Naukowcy alarmują, że wsród niszczących czynników aktywności wulkanicznej znajdują się również: chmury gorejące i lawiny piroklastyczne, lahary, lawiny gruzowe, opady piroklastyczne, wylewy law, gazy wulkaniczne, tsunami i wulkaniczne trzęsienia ziemi. Szacuje się, że 350–500 mln osób żyjących obecnie w strefach wulkanicznych jest narażonych na ogromne niebezpieczeństwo w czasie erupcji.

Wśród katastrofalnych czynników będących następstwem aktywności wulkanicznej największe żniwo śmierci zebrał głód i choroby epidemiczne (30,3%), chmury gorejące i lawiny piroklastyczne (26,8%), lahary (17,1%), tsunami (16,9%), lawiny gruzowe (4,5%), opady popiołowe i bomby wulkaniczne (4,1%), wylewy law (0,3%) i in. czynniki, np. trujące gazy, wstrząsy sejsmiczne (0,03%). .

Przez erupcję może dojść takie do nieodwracalnych katastrof ekologicznych, zagłady wielu gatunków zwierząt, zatrucia gleby, wody i powietrza. Jak podkreślają naukowcy erupcje wulkaniczne obok trzęsień ziemi są najbardziej niszczycielskimi kataklizmami naturalnymi.

