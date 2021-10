Naukowcy nie mają wątpliwości, tę katastrofę przetrwa 5 państw. Co z Polską?

Globalne ocieplenie jest przyczyną licznych zmian dotyczących całej planety. Lodowce topnieją, a poziom mórz wzrasta. W jednych rejonach świata ekstremalne zjawiska pogodowe i opady deszczu stają się coraz częstsze, podczas gdy inne części Ziemi cierpią z powodu ciężkich fal upałów i susz.

Gdzie będziemy uciekać, gdy nastąpi katastrofa? Uczeni wskazują pięć krajów

Eksperci są zdania, że zjawiska te nasilą się w ciągu następnych kilkudziesięciu lat. Uczeni wskazali właśnie 5 krajów, które oprą się tym zmianom, a tym samym staną się celem wielkich migracji.

Badanie zostało wykonane przez Nicka Kinga i prof. Aleda Jonesa z Global Sustainability Institute w Anglia Ruskin University (ARU) a jego wyniki opublikowano w czasopiśmie Sustainability. Badacze przeanalizowali w nim wszystkie czynniki, które mogą doprowadzić do katastrofy: umowy międzynarodowe, globalne struktury finansowe, kryzys ekologiczny oraz wzrost populacji przy zmniejszającej się liczbie zasobów.

5 krajów, które oprą się katastrofie klimatycznej. Co z Polską?

Zdaniem badaczy tylko 5 krajów ma szansę przetrwać globalny kryzys. Niestety nie ma wśród nich Polski. Na liście znajdują się bowiem: Nowa Zelandia, Islandia, Wielka Brytania, Australia i Irlandia. Każde z tych państw znajduje się na wyspach i ma względnie umiarkowany klimat. Część z nich wytwarza energię geotermalną i hydroelektryczną, kilka posiada dużo gruntów rolnych oraz ma niewielką populację.

Do tych miejsc prawdopodobnie kierować się będą tzw. migranci klimatyczni. Jak wynika z danych opublikowanych wiosną przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), na przełomie 2020 i 2021 r., w ciągu pół roku aż 10,3 mln ludzi zostało przesiedlonych w związku z ekstremalną i niebezpieczną pogodą.

Ciekawe badanie zostało wykonane przez Nicka Kinga i prof. Aleda Jonesa z Global Sustainability Institute w Anglia Ruskin University (ARU). Badacze wzięli pod uwagę wszelkie zachwiania, które mogą mieć przyczynę w niedostatecznych dostawach żywności, kłopotach technologicznych, finansowych i komunikacyjnych, ale przede wszystkim w galopujących zmianach klimatu.

Katastrofa za katastrofą

Uczeni obawiają się, że ewentualne katastrofy mogą się nawarstwiać. Jedna będzie pociągała za sobą kolejne.

Wydaje się, że w ciągu najbliższych 10 lat ekstremalne zmiany pogody i klimatu będą stanowiły duże zagrożenie.

– powiedział Jones. Naukowiec zaznacza przy tym, że badanie nie ma na celu zachęcenia ludzi do przeprowadzki do wyznaczonych krajów. Jego zadaniem jest wskazanie wad w systemach i odpowiedź na ważne pytania:

Czy mamy wystarczająco dużo energii, aby kontynuować cywilizację w wyniku ewentualnego upadku?

Czy damy radę produkować energię, żywność i materiały, których potrzebujemy?

Pięć krajów przetrwa kryzysy. Które?

Piątką, która powinna przetrwać wszelkie załamania, są:

Nowa Zelandia, która została uznana za najbezpieczniejszą. Australia (dokładniej: wyróżniona została Tasmania), Wielka Brytania, Islandia, Irlandia.

Pierwsze miejsce Nowej Zelandii nie dziwi. Jest ona szczególnym przypadkiem. Od dawna w tym kraju budowane są domy dla miliarderów przygotowujących się do nadchodzącej katastrofy, o czym donosiły media.

Warto zaznaczyć, że wszystkie z wymienionych krajów bądź regionów są wyspiarskie, o względnie umiarkowanym klimacie. Mimo globalnego ocieplenia powinny utrzymać one stosunkowo stabilne warunki.

Tłumacząc, dlaczego na czele listy znalazła się Nowa Zelandia, badacze podali kilka powodów. Kraj jest w stanie wytwarzać energię geotermalną i hydroelektryczną. Co więcej, posiada bardzo dużo gruntów rolnych oraz ma niewielką populację. W pozostałych państwach sytuacja jest nieco gorsza, np. w Wielkiej Brytanii mamy wysoką gęstość zaludnienia, a dostępność gruntów rolnych na mieszkańca jest niewielka. Mimo obecności na liście ten kraj może nie być do końca samowystarczalny.

Foto: Robert CHG / Shutterstock Wellington – stolica Nowej Zelandii

Miliardy ludzi na pustyni

Czy mieszkańcy różnych stron świata naprawdę będą musieli migrować w poszukiwaniu schronienia? Na to wygląda. Jak pokazują dane, coraz więcej ludzi staje się tzw. migrantami klimatycznymi. Są to osoby, które muszą opuścić swoje miejsce zamieszkania. Dzieje się to albo w związku z pogarszającymi się warunkami klimatycznymi, które utrudniają życie, albo nagle, z powodu uderzenia huraganu, wybuchy wulkanu, trzęsienia ziemi bądź powodzi.

Tylko na przełomie 2020 i 2021 r., w ciągu pół roku aż 10,3 mln ludzi zostało przesiedlonych w związku z ekstremalną i niebezpieczną pogodą. Dla porównania konflikty zmusiły do opuszczenia domów "zaledwie" 2 mln osób. Tak wynika z danych przekazanych wiosną przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC).

Niepokoją również informacje przekazywane przez Bank Światowy, według którego aż 216 mln ludzi w ciągu najbliższych 30 lat może być zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania.

Szczególnie zagrożone przesiedleniami będą takie rejony jak:

Ameryka Łacińska,

północna Afryka,

Afryka Subsaharyjska,

Europa Wschodnia,

Azja Środkowa,

południowa Azja oraz Azja Wschodnia i Pacyfik.

Na największe migracje, przede wszystkim z powodu niedoborów wody, będzie narażona północna Afryka. Może stamtąd uciec nawet 19 mln ludzi, czyli 9 proc. populacji. Jeżeli podejmiemy jednak kroki, aby nieco spowolnić zmiany klimatu, mamy szansę na redukcję liczby przesiedlonych nawet o 80 proc.

Zatrważające liczby w wywiadzie z portalem klimat.rp, przedstawił również Marcin Popkiewicz, fizyk i dziennikarz. Zwraca on uwagę, że już za pół wieku trudny do wytrzymania klimat, jaki mamy w tej chwili na Saharze, rozszerzy się na obszary zamieszkiwane aż przez 3,5 mld ludzi! A to oznacza prawdopodobnie coraz większe fale uchodźców klimatycznych, którzy będą uciekali tam, gdzie normalne życie będzie jeszcze możliwe.

Cel: Europa

Oprócz pięciu wymienionych krajów celem będzie też zamożna Europa. Popkiewicz ostrzega przed kolejnymi kryzysami migracyjnymi, m.in. w Europie.

Czy te obszary na pewno będą wtedy zamieszkiwane, w warunkach upiornego upału, kryzysu wodnego, żywnościowego, z niemożliwą pracą na zewnątrz? Gdy kilka lat temu na granicach Unii stanęły 2–3 miliony imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, zrobiło się niemiło. Jak stanie miliard, to dopiero zrobi się niemiło.

Każde nawet najmniejsze działanie ma znaczenie, zmień nawyki i ogranicz swój ślad węglowy dla dobra planety. My już to zrobiliśmy – od maja 2021 wszystkie marki Ringier Axel Springer Polska mają zerowy ślad węglowy. Musimy działać razem. Planeta nie może czekać.

