Naukowcy odkryli nowy kontynent. Szykują się zmiany na mapie świata?

Międzynarodowy zespół naukowców w tym badacze z Uniwersytetu Durham w Wielkiej Brytanii dokonali odkrycia, które na zawsze zmieni postrzeganie świata. Okazało się, że na naszej planecie jest zupełnie nowy kontynent, który spoczywa na dnie Oceanu Atlantyckiego.

Naukowcy odkryli nowy kontynent

Jest on trzykrotnie większy od powierzchni naszego kraju i jest dowodem na to, że superkontynent sprzed 50 milionów lat nie rozpadł się całkowicie. Tajemniczy ląd spoczywa na dnie Atlantyku.

Ja twierdzi międzynarodowy zespół geologów kierowany przez Gillian Fougler, emerytowaną wykładowczynię z Uniwersytetu Durham w Wielkiej Brytanii jego powierzchnia obejmuje od 600 tys. do miliona km kwadratowych. Nieznany dotąd twór rozciąga się od wybrzeży Grenlandii aż po zachodnie wybrzeża Europy.

Pod morzem jest ukryty kontynent Gillian Foulger

Badaczka i jej koledzy opublikowali tę teorię w rozdziale nowej książki, "In the Footsteps of Warren B. Hamilton: New Ideas in Earth Science". Zdaniem badaczy jednym z widocznych fragmentów nowego kontynentu jest Islandia. W związku z tym nowy kontynent otrzymał nazwę Icelandia. Jak się więc okazuje, Islandia może nie być tylko wyspą – może być jedyną odsłoniętą częścią całego kontynentu, zwana Islandią, która jest w większości zanurzona pod Oceanem Atlantyckim.

Gillian Foulger wraz ze swoją ekipą badawczą zamierza jednoznacznie udowodnić istnienie lądu. Zespół wykonuje wiele skomplikowanych pomiarów, ale ze względu na wielkość badanego obszaru nie jest to łatwe.

Źródło: www.newscientist.com

