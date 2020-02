Naukowcy odkryli, że Ziemia ma dwa księżyce

Ziemia wydaje się być niezwykłą planetą ze względu na posiadanie wyjątkowo dużego naturalnego satelity. Księżyc swoimi rozmiarami ustępuje tylko ciałom orbitującym wokół gazowych olbrzymów: Ganimedesowi, Tytanowi, Kalisto i Io.

Drugi z naszych naturalnych satelitów plasuje się zdecydowanie na drugim końcu skali. Według szacunków astronomów z projektu Catalina Sky Survey 2020 CD3 ma między 1,a 3,5 metra średnicy.

Nie tylko małe rozmiary sprawiły, że nie wiedzieliśmy do tej pory o drugim ziemskim księżycu. Z Analizy orbity wynika, że 2020 CD3 krąży wokół planety od około 3 lat i niedługo nas opuści.

Ziemia ma drugi księżyc. Ale tylko na chwilę

O odkryciu poinformował Kacper Wierzchoś, piastujący w programie Catalina Sky Survey stanowisko starszego astronoma.

Z powodów małych rozmiarów obiekt mógł być sztucznym satelitą, nie znaleziono jednak dowodów na to, że może to być twór człowieka. Dokładna analiza danych orbitalnych wykazała za to, że 2020 CD3 został przechwycony przez ziemską grawitację tylko tymczasowo..

Nasz drugi księżyc przygotowuje się już do opuszczenia ziemskiej orbity, do czego ma dojść w kwietniu 2020 roku. To dopiero drugi tymczasowy księżyc odkryty prze naukowców. Wcześniejszy obiekt tego typu to 2006 RH120.

