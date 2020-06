Naukowcy odkryli, że delfiny... zakładają boysbandy i kuszą samice swoimi występami

Jak podaje The Guardian, do niedawna uważano, że człowiek jest jedynym stworzeniem, które potrafi synchronizować swoje ruchy z wydawanymi dźwiękami, czyli śpiewać i tańczyć jednocześnie. Wiele zwierząt przejawia umiejętność obu tych czynności, jednak wykonuje je oddzielnie. Naukowcy z Uniwersytetu Bristolskiego oraz Uniwersytetu Australii Zachodniej udowodnili, że jednak nie jesteśmy odosobnieni.

Delfiny zakładają boysbandy i kuszą samice

Okazało się, że delfiny również synchronizują swoje "artystyczne" umiejętności. Badacze zebrali dane analizując grupę osobników w Zatoce Rekina w zachodniej Australii. Naukowcom udało się zaobserwować aż 172 przypadki jednoczesnego poruszania się i wydawania dźwięków przez ssaki.

Co więcej, samce delfinów łączą się w grupy, w których wspólnie prezentują swój taniec i śpiew przed przedstawicielkami płci przeciwnej. Przyciągają w ten sposób ich uwagę, co można porównać do działalności niejednego boysbandu, którego docelową grupą odbiorców od zawsze były przecież zakochane w muzykach fanki.

Jak czytamy w artykule opublikowanym w "Proceedings of the Royal Society B", delfiny mają znaczną przewagę nad ludzkimi zespołami muzycznymi. Ssaki łączą się w grupy na długie dekady, za to znane nam boysbandy bardzo często nie potrafią przetrwać próby czasu i natężenia rozdmuchiwanego przez wielbicielki ego ich członków. Jak mówi raport: