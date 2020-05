W 2011 roku naukowcy z Albany Medical College przeprowadzili kontrowersyjne badanie na szczurach, znalazło się na liście "10 najbardziej absurdalnych badań nad zwierzętami 2011". Wykazali w nim, że szczury pod wpływem narkotyków wolą jazz od muzyki klasycznej.

Szczury po kokainie stają się fanami jazzu

W pierwszym etapie eksperymentu 36 szczurów wysłuchało Bagateli a-moll WoO 59 (Dla Elizy) Ludwiga van Beethovena oraz "Four" Milesa Davisa.

Na tym etapie eksperymentu stwierdzono, że gryzonie ogólnie nie przepadają za muzyką, jednak bardziej polubiły Ludwiga van Beethovena.

W drugiej części eksperymentu szczurom podano substancje odurzające i przez kilka dni zmuszano je do słuchania muzyki. Jak się okazało, szczury pod wpływem kokainy preferowały wyłącznie jazz i nawet po tym jak przestały brać narkotyki nadal lubiły słuchać Milesa Davisa.

Badania, zdaniem naukowców, wykazały, że szczury można uwarunkować tak, aby polubiły daną muzykę, wystarczy podać im narkotyki.

Jak można się było spodziewać w kilka miesięcy po publikacji artykułu, badacze z Albany Medical College spotkali się z ostrą krytyką ze strony grup sprzeciwiających się testom na zwierzętach.

Kontrowersyjne trafiło na listę "10 najbardziej absurdalnych badań nad zwierzętami 2011" opracowanej przez In Defense of Animals z Kalifornii, która sprzeciwia się eksperymentom na zwierzętach.

Jak tłumaczyło Albany Medical College, celem badania było zrozumienie, czy muzyka może wywoływać głód narkotykowy u zwierząt. Według autorów badanie to wykazało, że szczury można przekonać do dowolnego rodzaju muzyki, poprzez nagrody (w tym przypadku kokainę).

" Ostatecznym celem tych badań jest znalezienie leków, które mogą pomóc zmniejszyć głód narkotykowy u ludzi "

- podsumował Jeffrey R. Gordon, rzecznik Albany Medical College.

