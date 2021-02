Naukowcy ostrzegają: seks lalki mogą zabijać użytkowników

Seks lalki obecnie są postrzegane jako bardzo ekscentryczna zachcianka. Chociaż budzą rozmaite emocje, nikt nie spodziewał się, że mogą stanowić śmiertelnie niebezpieczne zagrożenie.

Seks lalki będą zabijać użytkowników?

Jakoś tak się dziwnie składa, że każdy wynalazek człowieka prędzej czy później zostaje przystosowany do zaspokajania potrzeb seksualnych. Ta zasada ma odbicie w branży filmowej. Praktycznie każda głośniejsza produkcja, niezależnie od gatunku doczekała się lub doczeka się swojej pornoparodii. Podobnie jest z technologią, czego przykładem są coraz bardziej zaawansowane seks lalki.

Na razie standardem są imitujące kobiety manekiny przystosowane do odbywania stosunku seksualnego, ale istnieją już poruszające się roboty wyposażone w sztuczną inteligencję. Wciąż trwają prace nad rozwinięciem tej niszy przemysłu sekszabawkarstwa. Postęp SI i robotyki to obietnica na stworzenie w przyszłości sztucznej kobiety, która istnieje jedynie po to, by spełniać seksualne zachcianki jej właściciela.

Wraz z zaawansowaniem zabawki pojawiają się jednak komplikacje i zagrożenia. Jak podaje Dailystar, badacze z firmy ONC Lawyers for Lexology z Hong Kongu, przestrzegają przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, jakim mogą paść użytkownicy seks robotów. Urządzenia mogą bowiem stać się celem hakerów, którzy przejmą kontrolę nad zabawką. Seks lalka będzie mogła doprowadzić posiadacza nawet do śmierci. Zdaniem ekspertów, jeśli oprogramowanie tego typu zabawki wpadnie w niepowołane ręce, będzie stanowić zagrożenie pokroju wojskowych broni wyposażonych w sztuczną inteligencję.

Zdaniem badaczy seks lalki mogą doprowadzić do przetrzebienia ludzkości. Wskazują na to statystyki, według których rynek seks lalek z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a w okresie pandemii koronawirusa osiągnął szczyt popularności. Jeden z autorów artykuły, doktor Nick Patterson ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem ze strony robotów, które są w stanie samodzielnie się poruszać.

Włamanie się do wielu współczesnych robotów, w tym do seksbotów, będzie bułką z masłem w porównaniu z bardziej wyrafinowanymi gadżetami, takimi jak telefony komórkowe i komputery. Hakerzy potrafi włamać się do robota lub robotycznego urządzenia i przejąć pełną kontrolę nad jego ramionami, nogami i innymi dołączonymi narzędziami, takimi jak w niektórych przypadkach noże lub urządzenia spawalnicze. Po zhakowaniu można je bezwzględnie wykorzystać do wykonania działań fizycznych lub do powodowania szkód.

Jak widać, zagrożeniem są nie tylko roboty seksualne, ale również wszelkie urządzenia, które wykonują pracę do niedawna zarezerwowaną dla ludzi. Scenariusz rodem z "Terminatora" można więc włożyć między bajki.

Twórcy artykułu powołali się zresztą na przypadek, który miał miejsce we wrześniu 2020 roku w niemieckim szpitalu uniwersyteckim w Düsseldorfie. Chodzi o śmierć pacjentki po tym, jak podczas ataku hakerskiego wyłączono system komputerowy, podtrzymujący życie 78-latki.

Istnieje więc szansa, że system prawny będzie musiał poszerzyć swój zakres. Autorzy tekstu przekonują, że twórcy oprogramowania mogą zostać oskarżeni o zabójstwo w wyniku rażącego zaniedbania, gdyby usterka lub atak na system operacyjny robota spowodował fizyczną krzywdę człowieka. Dlatego kluczowe jest, by producenci wprowadzili odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające kradzież danych użytkownika, lub wprowadzenie systemu robota, blokującego ingerencję w jego funkcje przez osoby trzecie. Programiści powinni również stosować ostrzeżenia dotyczące ryzyka, aby potencjalni użytkownicy rozumieli niebezpieczeństwo związane z używaniem danego produktu; a także zadbać najlepszą możliwą ochronę urządzeń.