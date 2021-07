Naukowcy ostrzegają: Zmiany klimatu spowodują więcej burz i powodzi w Europie

Nowe badania przeprowadzone przez Uniwersytet Newcastle i Met Office wykazały, że zmiany klimatyczne powodują znaczny wzrost intensywnych, wolno poruszających się burz, które powodują ulewy.

Badania wpływu klimatu na intensywne burze w Europie pokazują, że w przyszłości nastąpi znaczny ich wzrost. Naukowcy szacują, że wolno poruszające się burze mogą być 14 razy częstsze i potencjalnie powodować bardzo dużą kumulację opadów. To może mieć niszczycielskie skutki, porównywalne z tymi, jakie widzieliśmy w Niemczech i Belgii.

Prowadzeni przez dr Abdullaha Kahramana z Newcastle University's School of Engineering, naukowcy wykorzystali bardzo szczegółowe symulacje modeli klimatycznych w brytyjskim Met Office Hadley Centre. Stwierdzili, że wolniejszy ruch burzowy zwiększa ilość opadów, które gromadzą się lokalnie, zwiększając ryzyko ogromnych powodzi w całej Europie.

Opublikowane w czasopiśmie Geophysical Research Letters wyniki badań wskazują, że burze powodujące intensywne opady deszczu mogą przemieszczać się wolniej wraz ze zmianami klimatycznymi, zwiększając czas narażenia ludności te ekstremalne zjawiska.

Dzięki ostatnim postępom uzyskanym dzięki mocy obliczeniowej superkomputerów otrzymaliśmy symulacje o wysokim stopniu szczegółów. Modele te mają siatkę o rozstawie około 2 km, co pozwala im na znacznie lepszą symulację systemów burzowych, a w rezultacie na lepsze odwzorowanie wartości ekstremalnych. Wykorzystując te najnowocześniejsze symulacje klimatyczne, opracowaliśmy metryki pozwalające wyodrębnić potencjalne przypadki intensywnych opadów oraz mniejszy, prawie stacjonarny podzbiór tych przypadków z potencjałem wysokiej akumulacji opadów. Metryki te zapewniają holistyczne spojrzenie na problem i pomagają nam zrozumieć, które czynniki atmosferyczne przyczyniają się do zmian intensywnych opadów. Jest to jedno z pierwszych badań, zmian w prędkości takich systemów intensywnych opadów-ważny aspekt przyczyniający się do ryzyka powodzi. Obecnie badamy również inne ekstremalne rodzaje pogody, analizując dane z symulacji klimatycznych.