Naukowcy potwierdzają: Tajemniczy sygnał z kosmosu pochodzi z naszej galaktyki

W 2007 roku naukowcy po raz pierwszy odkryli First Radio Burst, czyli szybkie błyski radiowe. Przez wiele lat prowadzone były badania mające na celu odkrycie ich owianych tajemnicą źródeł.

Naukowcy potwierdzili, że poznali źródło tajemniczych sygnałów radiowych

FRB (Fast Radio Burst) to krótkotrwały, kilku-milisekundowy sygnał radiowy kosmicznego pochodzenia. Jak informuje "The Independent", po raz pierwszy w historii udało się zaobserwować FRB w naszej galaktyce. Do niedawna naukowcy mieli problem ze zlokalizowaniem źródła intensywnych, niezwykle krótkich sygnałów a mniej lub bardziej naukowe wyjaśnienia brały pod uwagę niemal wszystko.

Niektóre z hipotez mówiły, że tajemniczy sygnał pochodzi od szybko obracającej się gwiazdy neutronowej (ma średnicę kilkumilionowej metropolii i masę większą od Słońca) lub powstawania nowych gwiazd w kosmicznych kataklizmach, takich jak wybuch supernowej. Zwolennicy teorii spiskowych upatrywali w sygnałach natomiast wiadomości od pozaziemskich cywilizacji.

Tymczasem okazuje się, że wyjaśnienie jest zupełnie inne. Impulsy powtarzające się w różnych cyklach, często trwających kilka miesięcy obserwowano od lat, jednak najbardziej przełomowy okazał się impuls radiowy wykryty w kwietniu tego roku. Po wielu analizach zespół badawczy stwierdził, że za sygnałami z kosmosu stoją magnetary, czyli obiekty zwarte posiadające bardzo silne pole magnetyczne.

" To pierwszy raz, kiedy udało nam się powiązać jeden z tych egzotycznych, szybkich błysków radiowych z pojedynczym astrofizycznym obiektem. "

- powiedział Kiyoshi Masui, profesor fizyki na MIT, który kierował zespołem analizującym FRB.

Tajemniczy impuls radiowy pochodzi z naszej galaktyki

Wykryty pod koniec kwietnia 2020 sygnał FRB 200428, szybko został sklasyfikowany, jako najbliższy naszej planecie. Zarejestrowane wcześniej sygnały dochodziły bowiem z galaktyk oddalonych od nas o setki milionów lat świetlnych. Dzięki nowej obserwacji poznano jego źródło. Zdaniem badaczy niesamowita energia, jaką niosą FRB oznacza, że ich źródłem muszą być inne potężne obiekty.

" Obliczyliśmy, że tak intensywny sygnał pochodzący z innej galaktyki byłby nie do odróżnienia od niektórych szybkich rozbłysków radiowych. Dlatego zdecydowanie potwierdza to teorię sugerującą, że przynajmniej za niektórymi FRB stoją magnetary. "

- stwierdził Pragya Chawla, jeden ze współautorów badania.

Publikacje, które ukazały się w "Nature" potwierdzają, że źródłem sygnału FRB 200428 jest SGR 1935+2154. Jest to pierwszy przypadek w historii, gdy sygnał udało się powiązać z jednym konkretnym obiektem. FRB 200428 jest wyjątkowy z trzech powodów. Oprócz tego, ze to pierwszy sygnał z Drogi Mlecznej i pierwszy, którego znamy źródło, to jeszcze jest pierwszym takim impulsem, który emituje inne fale niż radiowe. Międzynarodowy zespół naukowców wykorzystał obserwacje ze sprzętu znajdującego się w Kanadzie, USA, Chinach oraz w kosmosie, a także danych z teleskopów na całym świecie.

Źródło: The Independent

