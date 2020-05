Naukowcy potwierdzili bliźniaczkę Ziemi przy najbliższej Słońcu gwieździe. Proxima b krąży w ekosferze Proximy Centauri

Proxima Centauri oddalona jest od Układu Słonecznego o 4,23 roku świetlnego, co w skali galaktyki liczącej sobie 100 000 lat świetlnych średnicy nie robi specjalnie dużego wrażenia. Odległość jednak jest ogromna: Apollo 11, który dotarł na Księżyc po 3 dniach lotu, do najbliższej Słońcu gwiazdy podróżowałby 120 000 lat.

W 2016 roku naukowcy ogłosili przełomowe odkrycie: przy Proximie Centauri udało się wyśledzić egzoplanetę o własnościach bardzo podobnych do Ziemi. Teraz, dzięki spektrografowi ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) udało się ustalić, że mamy do czynienia niemal z bliźniaczką naszej rodzimej plenety, na dodatek krążącej w ekosferze swojej gwiazdy.

Najnowsze dane wskazują na to, że masa Proximy b wynosi 1,17 masy ziemskiej (poprzednie obserwacje wskazywały na 1,3 masy Ziemi). Naukowcy są do tego przekonani, że panujące na powierzchni Proximy b temperatury umożliwiają istnienie wody w stanie ciekłym, co uważane jest za kluczowe dla potencjalnego istnienia życia.

Proxima b bliźniaczką Ziemi. Na najbliższej nam planecie pozasłonecznej może istnieć życie

Proxima Centuri jest czerwonym karłem, co oznacza że emituje znacznie mniej energii. Jako jednak że Proxima b znajduje się 20 razy bliżej swojej gwiazdy niż Ziemia Słońca, egzoplaneta otrzymuje porównywalną ilość energii. aukowcy uważają, że w niektórych miejscach na powierzchni mogą dzięki temu panować warunki umożliwiające istnienie wody w stanie ciekłym.

Na świętowanie odkrycia planety pozasłonecznej zdolnej nadającej się do zamieszkania przy najbliższej naszemu systemowi gwieździe jest jednak jeszcze zbyt wcześnie: Proxima Centauri jest bardzo aktywna w spektrum roentegnowskim, bombardując Proximę b 400 razy silniej, niż Słońce Ziemię.

Nie wiadomo jeszcze, czy potwierdzona egzoplaneta ma atmosferę; sprawdzić będzie mógł to budowany właśnie spektrometr RISOTTO. Gruba warstwa powietrza mogłaby zatrzymywać w dużej mierze promieniowanie X, czyniąc ją bezpieczną dla życia. Nowe narzędzie będzie mogło także zbadać skład atmosfery Proximy b (o ile egzoplaneta ją posiada), co pozwoli poszukać biomarkerów: pierwiastków i związków chemicznych, które mogą wskazywać na istnienie życia.

Jednym z nich jest tlen, który zniknąłby z Ziemi w kosmicznym mgnieniu oka (czyli w kilka milionów lat), gdyby nie był wytwarzany przez rośliny. Innym gazem generowanym prze życie jest metan, który jednak może powstawać także w naturalnych procesach bez uczestniczenia materii ożywionej.

Istnienie Proximy b zostało wykryte dzięki wpływowi, jaka egzoplaneta ma na ruch swojej gwiazdy. ESPRESSO jest obecnie w stanie wykrywać zmiany prędkości na poziomie 30 cm na sekundę; docelowa czułość spektrografu to 10 cm/s.

