Naukowcy sfotografowali „narodziny niemowlęcej planety”. Pierwszy raz w historii [WIDEO]

Very Large Telescope to narzędzie wykorzystywane przez naukowców z European Southern Observatory. VLT to tak naprawdę zespół czterech teleskopów optycznych ze zwierciadłami o średnicy 8,2 metra, korzystające z optyki adaptywnej. Pozwala to na wyczyszczenie zniekształceń przechwytywanego światła powodowanego przez grubą warstwę ziemskiej atmosfery dzięki analizie odchyleń w świetle lasera.

Dzięki takiemu rozwiązaniu VLT jest w stanie dostarczyć bezcennych informacji na temat odległych obiektów.

" Aby faktycznie uchwycić moment formowania się planet, musimy obserwować bardzo młode systemy. Ale do tej pory astronomowie nie byli w stanie uzyskać odpowiednio ostrych i dokładnych obrazów takich młodych dysków, aby znaleźć w nich „supeł” wskazujący miejsce, w którym niemowlęca planet może przychodzić na świat. "

Po analizie zdjęć z układu AB Aurigae naukowcy świętują: wygląda na to, że po raz pierwszy w historii zaobserwowano strukturę, która „może być pierwszym bezpośrednim dowodem na narodziny niemowlęcej planety”.

Naukowcy sfotografowali narodziny planety. Sukces europejskiego obserwatorium

Naukowcy dysponują obecnie tylko teoretycznymi modelami tworzenia się nowych planet. Na zdjęciu z VLT w dysku pyłowym wokół gwiazdy widać „supeł”, który jest przewidywany przez część hipotez.

" Nowe zdjęcia pokazują spiralę gazu i pyłu wokół AB Aurigae, znajdującej się 520 lat świetlnych od Ziemi w kierunku konstelacji Woźnicy. Spirale tego typu to sygnały występowania niemowlęcych planet, które „wypychają” gaz, tworząc zaburzenia w dysku w formie fal, coś w rodzaju śladu łodzi na jeziorze. Gdy planeta rotuje wokół gwiazdy centralnej, fale te uzyskują kształt ramienia spiralnego. Obszar bardzo jasnego żółtego „supła” blisko centrum nowego zdjęcia AB Aurigae, który znajduje się mniej więcej w tej samej odległości od gwiazdy, co Neptun od Słońca, jest jednym z takich obszarów zaburzeń, co do którego zespół uważa, że tworzy się tam planeta. "

Spiralne ramiona wokół gwiazdy zostały wykryte przez wcześniejsze obserwacje dokonane przez ALMA. Dzięki Very Large Telescope naukowcy mogli zobaczyć słabsze światło od małych ziaren pyłu i emisje pochodzące z wewnętrznego dysku.

Proces narodzin planety trwa miliony lat, nie ma więc co liczyć na możliwość zaobserwowania uformowanego do końca obiektu orbitującego wokół AB Aurigae.

