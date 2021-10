Naukowcy wiedzą, kiedy skończy się tlen. Kiedy nastąpi koniec świata?

Naukowcy nie są zgodni w kwestii przyczyn końca świata. Mówi się o asteroidach, superwulkanach czy sztucznej inteligencji. Badacze biorą również pod uwagę wojnę nuklearną czy zmianę biegunów Ziemi.

Naukowcy wiedzą, kiedy skończy się tlen

Tymczasem Tazumi Ozaki z Uniwersytetu Toho i Chris Reinhard z Instytutu Technologii Georgii w Atlancie stworzyli model, który pozwala ustalić, jak będzie zmieniać się atmosfera Ziemi i kiedy ludzkość umrze z powodu braku dostatecznej ilości tlenu.

Tlen stanowi obecnie około 20 procent powietrza i jest jednym z najważniejszych pierwiastków biogennych niezbędnym do życia i funkcjonowania większości organizmów. Gaz ten wchodzi w skład licznych związków nieorganicznych i organicznych budujących żywe organizmy. Niestety jak twierdzą badacze, za miliard lat tlen ma stanowić zaledwie 1 proc. swojego obecnego stężenia.

Badacze przeprowadzili symulacje systemów Ziemi, w tym jej klimatu, procesów biologicznych i geologicznych, a nawet jasności Słońca. Na tej zaobserwowali, jak zmienia się poziom tlenu podczas transportu między powietrzem, wodą i skałą. Na tej podstawie wyciągnęli wnioski, że za około 1,1 miliarda lat od teraz poziom tlenu prawdopodobnie spadnie do zaledwie jednego procenta obecnego poziomu.

Stwierdziliśmy, że natleniona atmosfera Ziemi nie będzie rzeczą stałą.

- skomentował Ozaki.

Dlaczego tlen się skończy

Jako główną przyczynę tego stanu rzeczy naukowcy wskazują na Słońce, które z czasem stanie się coraz gorętsze i będzie uwalniało więcej energii. Zdaniem badaczy doprowadzi to do zmniejszenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Badacze wysnuli daleko idące wnioski, na podstawie których twierdzą ze poziom dwutlenku spadnie do takiej wartości, że rośliny, nie będą w stanie przetrwać ani produkować tlenu. Masowe wymieranie roślin stanie się główną przyczyną ogromnego spadku stężenia tlenu.

Spadek ilości tlenu będzie olbrzymi - mówimy o ok. milionie razy mniej tlenu niż obecnie.

- komentuje swoje badania Reinhard.

Zdaniem badacza ilość metanu może jednocześnie wzrosnąć o ok. 10 tys. razy.

