Naukowcy z Harvardu opracowali prognozę przebiegu pandemii. Restrykcje niezbędne aż do 2022 roku

Wywoływany przez koronawirusa SARS-CoV-2 COVID-19 jest chorobą rodem z koszmarów WHO i lekarzy. Nie ma na nią lekarstwa ani szczepionki, a osoby walczące o życie pacjentów mogą tylko czekać i obserwować, czy organizm poradzi sobie z patogenem siła własnego układu odpornościowego.

Z tego powodu epidemii COVID-19 nie można powstrzymać: można ją tylko spowolnić, tak by liczba chorych nie przekroczyła możliwości systemu ochrony zdrowia.

To właśnie temu służyć mają zakazy wychodzenia z domu i zamykanie sklepów i szkół. Dzięki wprowadzeniu obowiązku noszenia maseczek część z nich będzie mogła być poluzowana, ale nie ma co liczyć na to, że w najbliższych miesiącach uda się powrócić do pięknych czasów sprzed koronawirusa.

Okres życia w cieniu COVID-19 może potrwać dłużej, niż się wszyscy spodziewamy: jak wynika z artykułu opublikowanego w „Science”, stosowanie restrykcji może być konieczne aż do 2022 roku.

Obostrzenia i zakazy do 2022 roku? Naukowcy z Harvardu z pesymistyczną prognozą

Jak przestrzegają naukowcy, na luzowanie obostrzeń jest jeszcze za wcześnie. Za mało wiadomo jest jeszcze o przebiegu choroby, nie ma pewności, czy osoby które ją przeszły stają się odporne i czy po ponownej ekspozycji znów nie zachorują.

Biorąc to pod uwagę, badacze przygotowali kilka scenariuszy, w których przyjęto odmienne założenia co do charakterystyki koronawirusa SARS-CoV-2.

Pierwszy, najbardziej optymistyczny, zakłada powtórzenie historii z 2003 roku, gdy pokazał się wirus wirusa SARS-CoV-1. Epidemii udało się szybko zapobiec, zanim wymknęła się spod kontroli. Biorąc jednak pod uwagę, że na całym świecie jest już ponad 2 mln chorych na COVID-19, nie ma co liczyć na tak szczęśliwe zakończenie.

Naukowcy w związku z tym obawiają się, że koronawirus SARS-CoV-2 na dobre zadomowi się na świecie i będzie wracał co roku jak grypa. Mając o na uwadze, w jednej z symulacji zlikwidowania obostrzenia po 20 tygodniach, a więc 5 miesiącach od ich wprowadzenia. Efektem był wybuch wtórnej epidemii o sile takiej samej, jak pierwotna. To ostrzeżenie dla polityków, którzy już dziś otwarcie mówią o tym, że w maskach spędzimy najbliższe miesiące.

Śledząc wyniki symulacji naukowcy doszli do wniosku, że restrykcje i dystansowanie społeczne będą musiały być cyklicznie wdrażane jeszcze w 2022 roku. Do tego czasu trwać będzie budowanie odporności zbiorowej, zarówno wskutek szczepień, jak i przechodzenia COVID-19.

