Naukowcy zbadali, który aktor najbardziej zatruwa powietrze. Ta sama osoba od lat ratuje środowisko naturalne

Globalne ocieplenie to zjawisko, które z roku na rok rozwija się w zastraszającym tempie. Jego efekty są coraz bardziej odczuwalne na całym świecie, również w Polsce, gdzie zmiany klimatu są widoczne gołym okiem. Wszystko przez wzmożoną emisję gazów cieplarnianych. Z tego powodu wiele firm stara się zredukować ślad węglowy do minimum, a znane osoby nawołują do zmian, których celem jest zatrzymanie globalnego ocieplenia. Czasem pojawia się jednak pewien paradoks. Jeden z aktorów, który od lat robi wiele dla środowiska, jednocześnie najbardziej je zatruwa.

Który aktor zostawia największy ślad węglowy?

Brytyjska organizacja Buzz Bingo postanowiła przeprowadzić badania, których celem było ujawnienie gwiazd z największym współczynnikiem śladu węglowego. Analiza wyłoniła 10 nazwisk popularnych aktorów i 5 serii filmowych, które przyczyniły się do wzrostu dwutlenku węgla w powietrzu.

Badacze przedstawili swoją metodologię pracy. Pod uwagę wzięto największe serie filmowe z lat 2010-2019 i związane z produkcjami przeloty samolotowe. Według New York Times, jedna podróż samolotem z Nowego Jorku do Kalifornii generuje 20 procent gazów cieplarnianych emitowanych średnio przez jeden samochód w ciągu roku. Obliczenia Buzz Bingo oparto na minimalnych szacunkach przy uwzględnieniu najkrótszej możliwej trasy lotu, którą aktorzy mogliby pokonać między każdym potwierdzonym miejscem filmowania, zakładając, że lecieli lotem klasy ekonomicznej, obejmującym powrót do z miejsca docelowego odpowiadającego najkrótszej trasie.

Po dokonaniu analizy sporządzono tabelę, w której wymieniono nie tylko nazwiska aktorów, ale również emitowany dwutlenek węgla podany w tonach, procentowe przekroczenie rocznego limitu emisji gazów cieplarnianych na jedną osobę oraz równowartość wydzielania CO 2 podczas streamingu najpopularniejszej serii z danym aktorem.

Na liście znalazły się takie nazwiska jak Tom Hardy, Daniel Craig (dwukrotnie), Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Tom Cruise czy Mark Wahlberg. Na trzecim miejscu z 4,6 tonami dwutlenku węgla znalazł się Vin Diesel. Drugie miejsce (4,7 tony) zajął Christian Bale. Rekordzistą jest jednak Leonardo DiCaprio, którego podróże służbowe uwolniły do atmosfery 4,8 tony CO 2.

To dość zaskakująca informacja, bo gwiazdor od 1998 roku prowadzi organizację non profit Leonardo DiCaprio Foundation, która zajmuje się poszerzaniem świadomości na temat dbania o środowisko naturalne. Fundacja skupia się głównie na przeciwdziałaniu gazom cieplarnianym i inwestowaniu w źródła energii odnawialnej. Działania Leonardo DiCaprio Foundation miały miejsce w 40 krajach świata i zaowocowały nawet serialem dokumentalnym "Water Planet and Global Warning". DiCaprio jest również laureatem wielu nagród przyznawanych przez środowiska zajmujące się ochroną Ziemi.

Nazwiska aktorów nie zawsze pokrywają się z najlepiej zarabiającymi aktorami. Na piątym miejscu znalazła się saga "Zmierzch" (0,9 tony). Czwarte zajęła trzecia trylogia "Star Wars" (1,13 tony). Ostatnie miejsce niechlubnego podium należy do "Mission : Impossible" (2,46 tony). Drugie miejsce zajęły produkcje z serii "Szybcy i wściekli" (2,73 tony). Na szczycie listy figuruje natomiast seria filmów o Jamesie Bondzie z wynikiem 3,89 tony.

Jak widać, można walczyć o środowisko naturalne, jednocześnie je niszcząc. Czy wyniki badań sprawią, że DiCaprio i inne gwiazdy przestaną latać samolotami? Trudno powiedzieć, ale pandemia koronawirusa i kilkutygodniowy brak regularnych lotów samolotowych pozytywnie wpłynęła na nasze środowisko naturalne. Być może ludzkość powinna zdecydować się na ograniczenie tego środka lokomocji do minimum.

