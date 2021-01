Naukowiec rozwiązał zagadkę potwora z Loch Ness? Jakim zwierzęciem jest Nessie?

Nessie to jedna z najsłynniejszych kryptyd na świecie. Zdaniem naukowców potwór z Loch Ness rzeczywiście może być prehistorycznym gadem, który przetrwał do naszych czasów, ale na pewno nie chodzi o gatunek dinozaura.

Jedną z największych tajemnic Szkocji od setek lat jest legenda potwora z Loch Ness. Zdaniem wielu naocznych świadków w przepastnych wodach jeziora mieszka stworzenie niesklasyfikowane do tej pory przez zoologów. W ciągu lat pojawiło się wiele teorii - od plezjozaura, przez wielką fokę, wydrę, słonia, rybę po najbardziej racjonalne wytłumaczenia, czyli ludzką psychikę, zjawiska geologiczne i po prosty zwykłe oszustwo.

Jak donosi Daily Record pojawiły się nowe wyniki badań dotyczące na temat tożsamości potwora z Loch Ness, opublikowane w jednym z czasopism naukowych. Profesor Henry Bauer z Virginia Polytechnic Institute i State University uważa, że poprzedni uczeni weszli na dobry trop, ale wyciągnęli błędne wnioski. Mowa o teorii głoszącej, iż potworem z Loch Ness jest populacja plezjozaurów lub innych wodnych dinozaurów, które setki tysięcy lat temu zostały uwięzione w jeziorze, kiedy zostało ono odcięte od morza.

Bauer nie uważa jednak, że uwięzione zwierzę było dinozaurem, choć niewątpliwie mają wspólnych przodków. Według badacza Nessie to w rzeczywistości ogromny, prehistoryczny żółw, który pojawił się w szkockim jeziorze około 12 tysięcy lat temu. Zdaniem Baurea wskazuje na to zachowanie obserwowanych osobników potwora z Loch Ness - na przykład potrzeba zaczerpnięcia wody i rzadkie relacje ze spotkań ze stworzeniem na lądzie.

Ekspert od Nessie uważa, że stworzenia ukrywające się w Loch Ness nie zostały jeszcze odkryte, ale wszystko wskazuje na istnienie dużego nieznanego żółwia podobnego do tych, które żyją obecnie w naszych oceanach.

Najpopularniejszą koncepcją jest to, że potwór z Loch Ness ma związek z wymarłym plezjozaurami. Ale trudno to pogodzić z rzadkością obserwacji na powierzchni, nie mówiąc już o sporadycznych obserwacjach na lądzie.

Z drugiej strony, wszystko, co opisano w odniesieniu do potworów z Loch Ness, jest znane wśród wielu gatunków żywych, a także rzekomo wymarłych żółwi, czyli takie zachowania jak oddychanie powietrzem, ale spędzanie bardzo długich okresów w głębokich wodach, wyprawy na ląd, bardzo szybki ruch w wodzie, zdolność do aktywności w bardzo zimnej wodzie i stosunkowo długie szyje.

Potwory z Loch Ness lub Nessie, to jeszcze nie do końca prawidłowo odkryta i opisana odmiana dużego żółwia morskiego, który najprawdopodobniej nadal istnieje w niektórych niszach oceanicznych.