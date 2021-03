Nawiedzone miejsca w Polsce. Góra jak Trójkąt Bermudzki

Jak twierdzą stare podania, na szczycie Babiej Góry mieścił się szatański zamek, w którym odbywały sabaty czarownic. Miały one miejsce w noc świętojańską, Zaduszki, Wielki Piątek i dzień świętej Łucji. Jednak w we współczesnych czasach Diablak nadal wzbudza ogromne emocje i pozostaje w centrum uwagi zarówno ufologów, jak i miłośników spiskowych teorii.

Diablak od zawsze przyciągał ciekawskich i śmiałków

O Babiej Górze krąży wiele strasznych opowieści, lecz najczęściej pojawiają się te o tajemniczych postaciach, majaczących między drzewami, błędnych ognikach i dziwnych światłach. Świadkowie twierdzą, że w pobliżu szczytu i pobliskim lesie czuli czyjąś obecność, oglądali się, ale nikogo za nimi nie było. Zdarzały się przypadki gdy tajemnicze postacie zaatakowały turystów. Jedna z teorii mówi, że są to podróżujące między światami dusze, a na Babiej Górze ma znajdować się przejście pomiędzy światami.

Polska góra jak Trójkąt Bermudzki

Miejscem tym interesuje się również wielu ufologów. Ich zdaniem zdarzają się tu nagłe i niewytłumaczalne wahania temperatury i wilgotności powietrza. Wiele osób twierdzi również że w tym miejscu kompasy szaleją, a znikąd pojawia się gęsta mgła. Często można tu również zaobserwować bardzo szybkie zmiany pogody. W jednej minucie piękna słoneczna pogoda nagle zmienia się w gwałtowny deszcz albo szalejącą burzę. Zielarze wierzą, że zebrane tu rośliny mają wyjątkową, magiczną moc.

Polski las Aokigahara

W miejscu tym dzieją się jednak bardzo dziwne rzeczy. Podobnie jak w japońskim lesie Aokigahara położonym u stóp góry Fudżi, również ten las upodobali sobie samobójcy. Wiele osób, które zdecydowało się wejść na Diablak, znajdowano potem martwych w lesie. Przyczyną zgonów najczęściej było samobójstwo, choć niektórych zgonów do dziś nie udało się wyjaśnić. Kilka osób, które weszły na górę, podobno nie wróciło, a ich ciał nie udało się nigdy odnaleźć.

Niewytłumaczone wypadki lotnicze

W 1963 roku, przy pięknej pogodzie rozbił się tu helikopter. W katastrofie zginął pilot i pasażer a jej przyczyn nie wyjaśniono do dziś. 2 kwietnia 1969 roku z nieznanych powodów na Babią Górę zboczył pasażerski samolot, lecący z Warszawy do Krakowa. Była piękna i słoneczna pogoda a widoczność określono jako "doskonałą". Nagle pilot wleciał w gęstą mgłę, kryjącą szczyt Diablaka i rozbił maszynę o skały. W katastrofie zginęły 53 osoby. Oficjalne komunikaty mówiły o awarii systemów nawigacyjnych, ale zapisów rozmów pilotów nigdy nie ujawniono. W 2013 roku na Babiej Górze roztrzaskała się prywatna awionetka lecąca z Poznania do Bratysławy. Na jej pokładzie znajdowały się trzy osoby.

Szczyt Diablaka jest centralnym punktem Babiogórskiego Parku Narodowego i z racji swojej wysokości oferuje prawdziwie wysokogórską wspinaczkę nagrodzoną wspaniałymi widokami.

