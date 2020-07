Naya Rivera, gwiazda serialu „Glee”, zmarła w wieku 33 lat. Jej śmierć to niezwykły przypadek

Tragedia na wodzie

Naya Rivera wybrała się w środę ze swoim czteroletnim synkiem, Joseyem Hollisem Dorseyem na wyprawę łódką po jeziorze. Kiedy kilka godzin później odnaleziono chłopca samego na łódce, rozpoczęły się dramatyczne poszukiwania kobiety. Chłopiec zeznał bowiem, że po pływaniu wspólnie w wodzie, matka nigdy nie wróciła na pokład maszyny.

Poszukiwania, prowadzone przez Ventura County Sheriff’s Office trwały aż do poniedziałku wieczór. Wtedy ekipa policyjna wyłowiła z rzeki ciało młodej kobiety. Jak podają pierwsze raporty z autopsji, cytowane przez zagraniczne media, śmierć nie była spowodowana celowym podtopieniem. Był to niespotykany, śmiertelny wypadek. Raport zdradza też, że ostatnim gestem kobiety było uratowanie swojego synka przed podobnym losem.

Nietypowa data

Najdziwniejsze w tej sprawie jest to, że ciało Rivery odnaleziono 13 lipca, w rocznicę śmierci aktora Cory’ego Monteitha, z którym pracowała na planie serialu „Glee”. Fakt ten nie umknął innym gwiazdom serialu, które składały kondolencje za pomocą mediów społecznościowych. Część z nich zebrała się też przy jeziorze Piru, aby oddać w ten sposób cześć swojej przyjaciółce.

Kondolencje przyjaciół

W mediach społecznościowych pojawiły się kondolencje i wspomnienia od członków obsady. M.in od Darrena Crissa, czy Chrisa Colfera.

Naya Rivera – krótka biografia

Naya Rivera była aktorką i piosenkarką. Poza rolą w serialu „Glee”, gdzie wcielała się w postać cheerleaderki Santany Lopez, w młodości wystąpiła także w popularnych serialach, jak „The Bernie Mac Show”, „Bajer z Bel Air”, czy „Świat nonsensów u Stevensów”. W ostatnich latach wystąpiła w głównej roli w horrorze „At The Devil’s Door”, a także była jedną z gwiazd serialu YouTube, opartego na popularnej marce filmów tanecznych „Step Up”. „Step Up: High Water” to produkcja YouTube Premium, uratowana po kasacji przez oryginalną stację Starz.

Rivera była także piosenkarką, której wokale rozjaśniały odcinki serialu „Glee”. Po zakończeniu serialu, artystka nagrała też utwór „Sorry” wraz ze swoim byłym narzeczonym, Big Seanem i planowała dalszą muzyczną karierę.

