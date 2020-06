Naziemna telewizja cyfrowa oddaje częstotliwości 5G. Kanały TV znikną z dotychczasowego pasma

5G w Polsce staje się faktem. Co prawda na pełnoprawne wdrożenie sieci komórkowych piątej generacji jeszcze poczekamy (z powodu epidemii COVID-19 przerwano przetarg na częstotliwości 3,5 GHz i trzeba ogłosić go od nowa), już teraz jednak możemy cieszyć się częścią możliwości nowej technologii dzięki udostępnianiu jej w zakresach wykorzystywanych obecnie na świadczenie innych usług.

Sieci 5G najczęściej uruchamiane są na częstotliwościach używanych do tej pory przez 4G. Tak postąpił Play i Plus, takie plany ma także Orange, który ze swoja siecią ma zamiar wystartować 1 lipca 2020.

5G będzie korzystać także z częstotliwości 700 MHz, obecnie wykorzystywanej do nadawana sygnały naziemnej telewizji cyfrowej. W dniach 3-5 czerwca 2020 obędzie się drugi etap zwalniania częstotliwości: część stacji znanych z multipleksów MUX-1, MUX-2, MUX-3 i MUX-4 będzie nadawana na innych falach.

Zmiana wynika z decyzji Unii Europejskiej, która pasmo 700 MHz przeznaczyła na potrzeby telefonii 5G.

Nadchodzące zmiany to przeniesienie multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694 -790 MHz do niższego zakresu 470 – 694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby operatorów komórkowych (usługi 5G), a także w związku z zapowiadanym w 2022 roku przejściem na nadawanie w standardzie DVB-T2/HEVC. Zmiany są zgodne z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. "