Nazywała ludzi bojących się COVID-19 piz*ami. Teraz sama go ma

Doja Cat to amerykańska wokalistka/raperka, która zdobyła niedawno bardzo dużą popularność za sprawą m.in. singla "Boss Bitch" nagranego na potrzeby filmu "Birds of Prey". Kilka miesięcy później do sieci trafiło wideo do kolejnego singla zatytułowanego "Say So" z gościnnym udziałem Nicki Minaj.

Doja Cat ma koronawirusa

Artystka wówczas zapowiedziała, że jeżeli kawałek trafi na 1. miejsce na liście popularności Billboardu to pokaże swoje piersi w internecie. Singiel "Say So" zdobył szczyt listy popularności, ale Doja Cat swojej obietnicy nie zrealizowała.

Nie jest to jedyny raz, gdy raperka wywołała burzę w sieci - Doja Cat wyjawiła niedawno w rozmowie z Capital Xtra, że zaraziła się COVID-19:

" Mam koronawirusa. Szczerze - nie mam pojęcia, jak to się stało. Niedawno zamówiłam coś z Postmates, ale... nie wiem, co się stało, ale się zaraziłam. Teraz jest okej, ale przez 4 dni miałam kompletne załamanie zdrowia. "

Cała ironia w tej sytuacji polega na tym, że kilka miesięcy temu Doja naśmiewała się z koronawirusa na Instagramie, stwierdzając, że to "jedynie grypa". Według niej osoby, które bały się wirusa są natomiast "piz*ami":

" Dzi*ko, nie boje się koronawirusa, czy innej wersji tego browara. Najpierw się zarażę koroną, potem się napije Corony, bo mam w dup*e koronawirusa. To tylko grypa! Nie boję się. Jesteście piz*ami. Napij się syropu, wody, herbaty i pójdź spać. Tak bardzo się boicie tego koronawirusa, że idę się napić Corony. "

Ze względu na młody wiek, Doja Cat nie była za bardzo narażona na działanie koronawirusa. Obecnie na świecie z powodu wirusa zmarło ponad 645 tysięcy osób, a ponad 16 milionów jest zarażonych.