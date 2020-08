Neptun wykastrowany na Helu. Wandalowi grozi do 5 lat więzienia

Jak podaje serwis PAP do nietypowego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ok. 1 w nocy 22-letni mężczyzna miał kopać w przyrodzenie ogromnej rzeźby, aż to odpadło od reszty figury. Sprawca następnie oddalił się z miejsca zbrodni.

Rzeźba Neptuna pojawiła się na Bulwarze Nadmorskim w maju tego roku. Jako, że jest to miejsce szczególnie chętnie odwiedzane przez turystów, deptak jest pod stałym nadzorem kamer. Gdy policja została więc wezwana na miejsce zdarzenia w poniedziałek rano, dość szybko odkryła tożsamość oraz miejsce pobytu wandala.

Sprawca znaleziony

22-letni mężczyzna z Warszawy został zaprowadzony na posterunek, gdzie został postawiono mu zarzutu uszkodzenia mienia publicznego.

Władze Helu nie oszacowały jeszcze dokładnych strat. Wiadomo jedynie, że wartość całej rzeźby szacowana jest na 300 tys. zł. Taką informację przekazała dziennikarzom PAP sierżant Ewa Bresińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej w Pucku.

Piękny pomnik odsłonięto w maju

Pomnik, ufundowany przed Arkadiusza Żółtowskiego i wyrzeźbiony przez Tadeusza Biniewicza, na wzór XVI-wiecznej figury Neptuna, znajdującej się na placu Maggiore we włoskiej Bolonii, pojawił się na słynnym deptaku w maju tego roku. Figura wykonana jest z portugalskiego granitu i posiada 3,4 metra wysokości (5,5m wraz z cokołem).

Pomnik zostanie naprawiony

Jak podaje portal GoHel, przedstawicielom służb porządkowych udało się odnaleźć także utraconą część rzeźby, więc prace renowacyjne będą mogły rozpocząć się już wkrótce. Jak czytamy na stronie promocyjnej miasta Hel:

" „Uspokajamy miłośników rzeźby, że przywrócony zostanie poprzedni wygląd Neptuna tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Odzyskaliśmy odłamaną część, więc z pewnością nie trzeba będzie długo czekać”. "

