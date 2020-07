Nergal znów przed sądem. Penisa z doczepionym krucyfiksem nazwał "sztuką"

We wtorek 30 czerwca 2020 roku przed Sądem Rejonowym w Gdańsku rozpoczął się proces Adama Darskiego. Oskarżenie dotyczy między innymi nagrania, na którym lider metalowego zespołu Behemoth wymachiwał figurką penisa z doczepionym krucyfiksem.

Nergal mierzy się z trzema zarzutami. Pierwszy z nich dotyczy nagrania zamieszczonego w sieci dnia 8 marca 2016 roku, na którym muzyk śpiewał dziecięcą piosenkę wymachując przy tym figurką penisa z doczepionym krucyfiksem. Drugi odnosi się do zdjęcia opublikowanego 24 grudnia 2016 roku, na którym widniały dwie rzeźby penisa z wizerunkami Jezusa Chrystusa. Ostatni z zarzutów opiera się na fotografii zamieszonej 19 marca 2017 roku, na którym Nergal trzyma w ręku rzeźbę penisa z krucyfiksem.

Jak podaje serwis Onet.pl, muzyk nie przyznał się do znieważenia uczuć religijnych i odmówił udzielania odpowiedzi na pytania, z wyjątkiem tych zadanych przez jego obrońców i Sąd. Figurkę penisa z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa nazwał sztuką, powołując się na autora rzeczonej instalacji artystycznej.

To wygląda tak, jakbym sam skonstruował artefakt, który miałby obrażać kogokolwiek. Jest to instalacja artystyczna muzyka pochodzącego ze Szwajcarii, Thomasa Gabriela Fischera. Ta rzeźba, którą mi podarował, jako jedna z wielu z dziedziny sztuki radykalnej, zdobi mój apartament. To nie jest przedmiot kultu religijnego, a jedynie wytwór wyobraźni kolegi artysty. Dla mnie jest to po prostu przepiękny artefakt. "

Następnie muzyk poruszył kwestię usunięcia przedmiotowego filmiku z sieci, zaznaczając, iż zdał sobie sprawę, że żart mógł być chybiony.

Lider zespołu Behemoth odniósł się także stricte do zarzucanej mu obrazy uczuć religijnych, podkreślając przy tym, że w jego mediach społecznościowych widnieje ostrzeżenie odnośnie znajdujących się tam treści.

"

Nikogo nie zmuszam, żeby ktoś to oglądał. Zamieszczam tam przekaz do swoich fanów, którzy rozumieją mój język wypowiedzi. Poza tym nie biorę odpowiedzialności za to, że media tabloidowe i inne powielają potem te treści. [...] To jest konsekwentna próba cenzury i 'strzelania w Darskiego', ponieważ jestem medialnie wdzięcznym obiektem. Czym są uczucia religijne? Są tym samym, co uczucia estetyczne. Żyjąc w dzisiejszej Polsce codziennie moje uczucia estetyczne są gwałcone. Nie jestem fanem tego, jak wyglądają moi adwersarze, jak się wysławiają, ale ja nie idę z tym do sądu. Jeśli filmik, zdjęcie, błahy performance w internecie obraża wasze uczucie religijne, to jak słaba musi być wasza religia. Ale mam też bardzo dobrą wiadomość: religię można zmienić na tę, która spowoduje, że staniecie się silniejsi. Zawsze też można zmienić swoje postrzeganie świata, czyli dać innym żyć i funkcjonować. "