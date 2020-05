Netflix i KIPA przeznaczą 2,5 miliona złotych na pomoc polskim filmowcom w dobie koronawirusa

Pandemia koronawirusa sparaliżowała cała gospodarkę. Szczególnie mocno odczuła to branża audiowizualna i filmowa. Do odwołania stanęły wszelkie rozpoczęte przedsięwzięcia, a te, które miały ruszyć, zostały przeniesione na dalszy czas. Z tego powodu Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych we współpracy z serwisem Netflix postanowiły wspomóc twórców, którzy najdotkliwiej odczuli kryzys spowodowany epidemią COVID-19.

Netflix i KIPA pomogą polskim filmowcom

4 maja 2020 roku powołano do życia nowy fundusz pomocowy dla najbardziej poszkodowanych pracowników branży telewizyjnej i filmowej w związku ze wstrzymaniem produkcji w Polsce spowodowanych epidemią COVID-19. Fundusz będzie działać pod hasłem "Producenci pomagają ekipom". W ramach funduszu Netflix przekaże poszkodowanym twórcom zapomogę finansową. Na ten cel przeznaczono 2,5 miliona złotych.

Według zapowiedzi twórców funduszu kryzysowego, wsparcie jest przeznaczone dla najbardziej dotkniętych skutkami pandemii członków ekip z sektora telewizyjnego i filmowego - profesjonalistów, których rzemiosło jest niezwykle istotne dla jakości produkcji, a którzy, często będąc freelancerami, nie mogą pracować ze względu na niemal całkowite zatrzymanie produkcji. Pomoc zostanie skierowana do wszystkich pionów filmowych - osób pracujących przy scenografii, charakteryzacji, kostiumach, dźwięku, a także do operatorów zdjęć, asystentów kamer, focus puller’ów, gafferów, autorów storyboardów i wielu innych reprezentujących zawody tzw. below the line (BTL).

Pomysł skomentowała Alicja Grawon-Jaksik - Prezeska KIPA.

" Te środki pomogą nam przekazać w obliczu kryzysu wsparcie najbardziej zagrożonym pracownikom z branży audiowizualnej, w uzupełnieniu do naszych dotychczasowych działań. Jedną z podstawowych wartości KIPA jest solidarność i rozumiemy, że Netflix realizując projekty w Polsce, czuje się częścią naszego rynku. Stąd naturalnym ruchem jest przeznaczenie wsparcia dla freelancerów z branży telewizyjnej i kinowej, w tych trudnych dla mediów i kultury czasach. To ważny gest. "

Anna Nagler - Director, Local Language Originals, CEE w Netflix również zabrała głos w sprawie.

" Jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy z KIPA w celu wsparcia najbardziej poszkodowanych członków ekip produkcji telewizyjnej i filmowej, którzy są niezwykle istotnym elementem polskiego przemysłu audiowizualnego. Oprócz wsparcia, jakiego udzielamy ekipom, aktorom i partnerom technicznym zaangażowanym w nasze bieżące produkcje, chcemy również pomagać szerzej osobom obecnie najbardziej potrzebującym - zwłaszcza freelancerom dotkniętym przez kryzys. "

Program pomocy realizowany w Polsce wspólnie z KIPA jest częścią ogłoszonego przez Netflix z 20 marca 2020 roku funduszu o wartości 150 milionów dolarów dla twórców, których miejsca pracy zostały zagrożone przez trwającą pandemię koronawirusa. Większość z tych środków zostanie przeznaczona na wsparcie najbardziej poszkodowanych pracowników produkcji własnych Netfliksa w Polsce i na całym świecie. Wsparcie platformy dla Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, jak również dla innych organizacji na całym świecie (w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Indiach, Brazylii, Kolumbii, Meksyku i innych), jest częścią funduszu o wartości 30 milionów dolarów na rzecz walki z kryzysem, która zostanie przeznaczona na pomoc dla pozostających bez pracy ekip filmowych i telewizyjnych w poszczególnych krajach.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z funduszu muszą odwiedzić TĘ stronę internetową. Znajduje się na więcej informacji na temat funduszu, procesu składania wniosków i kryteriów kwalifikowalności.

