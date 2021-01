Netflix idealnym prezentem na Dzień Babci i Dziadka! Pokaż im jak to działa

Dzień Babci i Dzień Dziadka to ważne święta, ale czasem trudno wymyślić dobry prezent. Szczególnie jeśli dziadek na święta dostał już skarpetki i książki, a babcia powtarza, że i tak nie ma nic cenniejszego niż wizyta ukochanego wnuczka/wnuczki. Może w takim razie warto postawić na coś zupełnie innego? Święto dziadków to świetna okazja, żeby spędzić razem trochę czasu i odwdzięczyć się za dobro, miłość i tysiące życiowych opowieści, których słuchasz od dziecka, podczas oglądani filmu lub serialu na Netflix.

Prezent na Dzień Dziadka i Dzień Babci - pokaż im jak działa Netflix

Jeśli nie masz pomysłu na Dzień Babci i Dzień Dziadka, podziel się z bogactwem historii i podaruj im dostęp do biblioteki filmów i seriali Netfliksa. Nawet jeżeli nie są z technologią za pan brat, zawsze możesz wytłumaczyć, że to taka telewizja, którą będą mogli oglądać zawsze i wszędzie, bez programu telewizyjnego.

Oto pięć dowodów na to, że Netflix to idealny prezent dla dziadków!

Tu każdy znajdzie coś dla siebie

Babcia kocha romantyczne historie niczym "Pod znakiem Wenus" z Sophią Loren w roli głównej, dziadek za to z przyjemnością wraca do klasyków filmowych z gatunku westernów - "W samo południe" czy kina gangsterskiego - "Ojciec Chrzestny"? A może wolą wspólnie oglądać polskie produkcje i śledzić perypetie kuracjuszy z "Sanatorium miłości"? Bogata biblioteka Netflix umożliwi im nieograniczony dostęp do klasyki kina i pozwoli odkryć zupełnie nowe tytuły. Może babcia przy kolejnej wizycie opowie, jak uwiodła ją miłość Simona i Daphne z "Bidgertonów" albo jak zachwyciła się wyjątkową historią "Dwóch Papieży", a dziadek zacznie cytować Sandego z "The Kominsky Method" albo wskaże jako swój nowy ukochany film - "Irlandczyka" z najlepszą obsadą, jaką mógłby sobie wyobrazić. Tematów do rozmów na pewno nie zabraknie!

Nawet mój dziadek to ogarnie

Wnukowie mogą być wsparciem i łącznikiem dziadków z dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się światem. Kto jednak uczył babcię wysyłania SMS-ów albo tłumaczył obsługę komputera wie, że wprowadzanie seniorów w cyfrowy świat nie zawsze jest łatwe. Na szczęście obsługa Netflix jest prosta i intuicyjna nawet dla starszych użytkowników. Wystarczy stworzyć im konto i założyć oddzielny profil, a następnie wytłumaczyć podstawową obsługę. Włącz, wyłącz, odtwórz, stop, przewiń - te wszystkie komendy i symbole przypominają obsługę magnetowidu z tą różnicą, że tutaj nie potrzebują już kasety VHS.

Okulary nie będą już konieczne

Dziadek nie widzi już jak kiedyś, a okulary ciągle gdzieś mu się gubią mimo tego, że są na sznurku? Klasyka. Na szczęście na Netflix znakomita większość tytułów ma polskiego lektora lub dubbing. W prosty sposób można też zwiększyć rozmiar napisów czy zmienić ich kolor, a wtedy będą czytelne nawet dla osób z wadą wzroku. Aby dostosować wygląd napisów, wystarczy wejść w Konto, wybrać opcję Wygląd napisów, którą znajdziesz w kategorii Profile i kontrola rodzicielska, a następnie kliknąć okno Zmień.

Moja lista nie pozwoli zapomnieć

Z wiekiem mamy coraz więcej na głowie, przez co robimy się zapominalscy. Skoro odczuwamy to na własnej skórze, nie ma co się dziwić, że seniorom również może coś wypaść z głowy. Warto uzupełnić razem z dziadkami Moją listę, by przygotować im pakiet filmów i seriali na dobry początek. Dzięki temu nie będą musieli już przebierać w kategoriach w poszukiwaniu tytułów, które chcieliby obejrzeć, ale nie mogą sobie przypomnieć kluczowego hasła. Usiądźcie razem i wybierzcie! Do listy można dołączyć również ulubione filmy, seriale lub programy, które mogą spodobać się seniorom, by później wymienić się wrażeniami!

Netflix zbliża

Netflix to rozrywka dla ludzi w różnym wieku, ale też łączy pokolenia. To kopalnia inspiracji, jeśli chodzi o sposoby na spędzanie razem czasu. Wszyscy rozmawiamy o filmach ze znajomymi, czemu więc nie robić tego z dziadkami? Może wspólnie z nimi przećwiczycie strategie szachowe z "Gambitu Królowej" albo urządzicie rodzinne gotowanie rodem z "The Big Family Cooking Showdown". Kto wie, może przy następnym spotkaniu dziadek zamiast "Kiedyś to było...", powie "Słuchaj, widziałem ostatnio na Netfliksie..." i będzie to znak, że za chwilę rozpocznie się Wasza kolejna wspólna przygoda.

Na koniec jeszcze podpowiedź - by uzbroić się w wachlarz tematów do rozmów podczas kolejnej wizyty u dziadków, możesz podejrzeć ich historię oglądania i zobaczyć, jakimi tematami najbardziej się interesują. Wystarczy zalogować się i wejść na stronę Konto. Następnie wybrać w sekcji Profile i Kontrola Rodzicielska wybrany profil oraz otworzyć zakładkę Moja aktywność. Historię przeglądania można w całości przejrzeć bądź pobrać z profilu wybierając przycisk Pobierz wszystko.

Mamy nadzieję, że powyższe argumenty sprawią, że przekonacie do Netfliksa nawet najbardziej upartych i obawiających się "że coś zepsują" dziadków, a nowe doświadczenie zbliży wnuki do babć i dziadków nie tylko podczas ich święta.