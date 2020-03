Netflix obniża jakość obrazu w Europie z powodu koronawirusa

Europa jest obecnie kontynentem, który liczy najwięcej pacjentów z wykrytym koronawirusem. Z tego powodu rządy wielu krajów zaleciły obywatelom niewychodzenie z domu i poddanie się dobrowolnej kwarantannie. Osoby, które mogą pracować z domu, robią to za pośrednictwem internetu. Pandemia spowodowała więc realny wzrost aktywnych użytkowników sieci, co może zakończyć się jej przeciążeniem. Z tego powodu oficjele Unii Europejskiej zwrócili się do Netfliksa z nietypową prośbą.

Netflix obniżył jakoś obrazu przez koronawirusa

Jak podaje Variety, Thierry Breton - członek Komisji Europejskiej, który zajmuje się rynkiem internetowym, silnie naciskał szefa Netfliksa Reeda Hastingsa, by wydał decyzje o obniżeniu jakości obrazu oferowanego przez popularną platformę streamingową. Według polityka jakość HD nie jest konieczna do funkcjonowania serwisu. Z tego powodu Breton nalegał, by Netflix przerzucił się na tryb SD.

Szefostwo Netfliksa zgodziło się na prośbę. Wkrótce platforma na terenie Unii Europejskiej będzie dostępna w niższej przepływności. Taka sytuacja ma się utrzymać przez miesiąc. Zdaniem Bretona ten ruch pomoże odciążyć pasma internetowe mniej więcej o 25%. Prośba została skierowana do Netfliksa z uwagi na osoby, które podczas pandemii pracują z domu.

Decyzja Komisji Europejskiej może oburzyć niektórych subskrybentów Netfliksa, ale jest jak najbardziej zasadna. Przepustowość łącza internetowego maksymalną ilość danych, jaka może zostać przesłana za pomocą danego łącza w jednym momencie. Netflix jest jedną z największych platform oferujących streaming filmów i seriali, posiadających miliony subskrybentów oglądających materiały wideo w jakości HD. Przy tak dużej liczbie osób pracujących obecnie zdalnie w wyniku zarówno dobrowolnych, jak i nakazanych kwarantann, przepustowość stała się kluczowym dobrem gospodarczym.

Pandemia koronawirusa sprzyja wykorzystaniu okazji do nadrobienia zaległości w filmach i serialach oferowanych przez Netflix. Mając na uwadze, że wielu użytkowników platformy decyduje się na tak zwany binge-watching, czyli oglądanie całych sezonów seriali ciągiem, sytuacja mogłaby wkrótce doprowadzić do wielu problemów w całej Unii. Gdyby wszyscy europejscy subskrybenci Netfliksa zdecydowaliby się oglądać materiały wideo w najwyższej jakość, internet znacznie by spowolnił, co odbiło się między innymi na osobach pracujących za jego pośrednictwem.

Co sądzisz o obniżeniu jakości obrazu na Netfliksie? Bardzo dobra decyzja. Brakowałby jeszcze, żeby internet spowolnił Nie mam Netfliksa, więc mnie to nie interesuje SD? HD? Ja i tak nie widzę żadnej różnicy Świetnie! Nie dość, że muszę siedzieć w domu, to jeszcze nie mogę sobie obejrzeć serialu w normalnych warunkach

Decyzja na razie dotyczy jedynie Europy. Netflix nie wydał jednak żadnego oświadczenia w tej sprawie, więc nie znamy jeszcze szczegółów obniżenia jakości obrazu oferowanego w serwisie.

Zobacz też: Siedziba Netfliksa zamknięta z powodu koronawirusa. Czy użytkownicy serwisu stracą do niego dostęp?