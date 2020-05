Netflix ocenzurował "Powrót do przyszłości II". Fani kultowej serii zorganizowali skuteczny protest

"Powrót do przyszłości II" to kolejna część kultowego filmu z Michaelem J. Foxem i Christopherem Lloydem w rolach głównych. Produkcja ukazała się w 1989 roku i opowiadała o doktorze Emmecie Brownie, który wysłał Marty'ego do roku 2015, aby zapobiegł rozpadowi swojej przyszłej rodziny. Za reżyserię filmu odpowiadał Robert Zemeckis, a scenariusz napisał Bob Gale.

Netflix ocenzurował "Powrót do przyszłości" i wywołał protest

Film trafił na popularny serwis streamingowy Netflix. Czujne oczy fanów dojrzały, że platforma dokonała zmian w produkcji. Wielbiciele przygód Marty'ego zaczęli komentować sprawę na Twitterze i innych portalach społecznościowych. Wyjaśnili, że chodzi o scenę, w której główny bohater znajduje magazyn erotyczny. Widzowie zauważyli, że Netflix ocenzurował kilka kadrów, które zostały wycięte, a całość dziwnie sklejona.

Porównanie dwóch scen znajdziecie poniżej:

Fanom "Powrotu do przyszłości" nie spodobał się ten zabieg i wyrazili sprzeciw wobec cenzurze. Komentujący protestowali i namawiali Netflixa do powrotu do... poprzedniej wersji produkcji.

Ich starania się opłaciły, oryginalna wersja drugiej części serii wróciła na platformę.