Netflix podrożeje? Analitycy nie mają złudzeń

W ciągu ostatnich lat wiele zmieniło się, jeśli chodzi o sposób oglądania filmów i seriali. Pojawiły się bowiem platformy stremingowe, na których czele stoi Netflix - jeden z najpopularniejszych serwisów z filmami i serialami na świecie. Czy niedługo kwota za dostęp do bazy Netfliksa ponownie wzrośnie?

Netflix podrożeje? Ile będzie kosztował?

Na sukces Netfliksa składa się kilka czynników. Chodzi nie tylko o ilość oferowanych tytułów i dynamicznie zmieniającą się bazę filmów i seriali, ale również dostępność na praktycznie każdym urządzeniu z możliwością połączenia się z internetem. Poza tym tego typu platforma daje wygodę widzom - to oni decydują co i kiedy chcą oglądać. Ponadto po miesiącu użytkowania subskrybcję można zawiesić i wrócić do korzystania z platformy za jakiś czas.

Ważną kwestią jest również dość niska cena, a swego czasu opcja darmowego miesiąca próbnego. Niestety ta ostatnia funkcja została w wielu krajach, w tym w Polsce usunięta, a niedawno ceny za abonament Netfliksa skoczyły w górę. Czy niebawem czeka nas kolejna podwyżka opłaty za dostęp do platformy?

Według Deadline odpowiedź na to pytanie brzmi niestety pozytywnie. Alex Giaimo, z amerykańskiego banku inwestycyjnego Jefferies podzielił się informacją na temat zysków Netfliksa w ostatnim okresie. Chodzi o różnicę widoczną pomiędzy pierwszym a drugim kwartałem 2020 roku. Z danych wynika, że szefowie platformy mogą niebawem ogłosić wzrost cen za dostęp do Netfliksa.

" Po zmianie tonu w zakresie rozmów o cenach w raporcie (za drugi kwartał), uważamy, że w bliskiej lub nieco dalszej perspektywie potencjalna podwyżka jest prawdopodobna. W pierwszym kwartale Netflix twierdził, że "nawet nie pomyśleli o podwyżkach cen", podczas gdy w drugim kwartale byli już bardziej otwarci na tę opcję. "

Ostatnia podwyżka cen za abonament Netfliksa miała miejsce w 2019 roku. Dostęp do platformy podrożał wówczas o dwa dolary (około 8 złotych) w każdej taryfie cenowej. Najprawdopodobniej ewentualna podwyżka, która ma dotyczyć zarówno klientów amerykanistkach, jak i zagranicznych, wynika z kryzysu w światowej branży filmowej, spowodowanej pandemią koronawirusa. Wiele produkcji stanęło w miejscu, przez co opóźniono premiery filmów i seriali.

Netflix - ilu użytkowników korzysta z platformy?

Z drugiej strony zamknięcie w domu z powodu zachowywania dystansu społecznego sprawiło, że Netflix zanotował znaczny wzrost nowych klientów. W pierwszej połowie roku pojawiło się 26 milionów nowych subskrybentów. To z kolei sprawiło, że liczba osób mających konto na Netfliksie zaczyna zbliżać się do 200 milionów użytkowników na całym świecie. Biorąc pod uwagę, że średnio Netflix zarabia miesięcznie około 13 dolarów (około 50 złotych) na jednej osobie (najczęściej wybierana taryfa), można łatwo policzyć, ile platforma zarobiła na nowych subskrybentach.

Czy rzeczywiście dojdzie do podwyżki cen za dostęp do Netfliksa? Należy pamiętać, że w ciągu ostatnich lat platforma doczekała się sporej konkurencji, w postaci HBO Max, Disney+ i innych serwisów oferujących podobne usługi. Niewykluczone, że po kolejnym wzroście cen wielu widzów zrezygnuje z Netfliksa na rzecz konkurencji z o wiele lepszą i tańszą ofertą. Raport za trzeci kwartał ma się pojawić w okolicach 20 października 2020 roku. Wtedy zapewne zapadną konkretne decyzje szefów Netfliksa i dowiemy się, czy czeka nas zwiększony wydatek za dostęp do platformy.

Czy epidemia koronawirusa sprawiła, że korzystasz z Netfliksa częściej niż dotychczas? Tak Nie wiem Nie

