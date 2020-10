Netflix pozwany za promowanie dziecięcej pornografii. Chodzi o film "Gwiazdeczki"

Wraz z premierą filmu Netfliksa pod tytułem "Gwiazdeczki", pojawiło się wiele krytycznych głosów na temat produkcji. Już na etapie promocji francuskiego tytułu, twórcom zarzucano propagowanie dziecięcej pornografii. W końcu członkowie Sądu Najwyższego uznali, że ktoś rzeczywiście powinien odpowiedzieć za treści, które znalazły się w filmie.

"Gwiazdeczki" ("Cuties") - Netflix pozwany za promowanie pedofilii

W historii kina istnieje wiele filmów, które oburzyły opinię publiczną. Niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, w których ich twórcy musieli z różnych powodów stanąć przed sądem.

Historia ma to do siebie, że lubi się powtarzać. Tak właśnie jest w przypadku filmu "Gwiazdeczki" w reżyserii Maïmouny Doucouré. Opis fabuły prezentuje się dość niewinnie. Główna bohaterka, czyli 11-letnia Amy zaczyna buntować się przeciwko swojej konserwatywnej rodzinie. Odkrywa, że fascynuje ją taniec i postanawia dołączyć do wyzwolonej grupy tanecznej.

Film nie przypadł do gustu wszystkim widzom. Jak donosi Washington Post, do sądu najwyższego w Teksasie wpłynęło oskarżenie Netfliksa o przestępstwo propagowania dziecięcej pornografii. Prawnik i polityk z ramienia Republikanów Matt Schaefer, zamieścił na Twitterze wpis, w którym przedstawia szczegóły sprawy wraz ze zdjęciem oskarżenia.

" Netflix, Inc. oskarżony przez ławę przysięgłych w Tyler Co., w związku z promowaniem w filmie "Gwiazdeczki", materiału, który przedstawia lubieżne wystawienie części łonowej ubranego lub częściowo ubranego dziecka, poniżej 18 roku życia, co ma bezpośredni związek z czynnością seksualną. "

Na razie nie wiadomo, jak zakończy się sprawa, ale wygląda na to, że francuski dramat przekroczył pewne granice. To nie pierwsze kontrowersje wokół produkcji, które pojawiają się na Netfliksie. Wielokrotnie oskarżano platformę między innymi o obrazę uczuć religijnych, a także nawoływano do usunięcia filmu "365 dni", który jest uznawany za gloryfikację gwałtu.

"Gwiazdeczki" są dostępne na Netfliksie od 19 sierpnia 2020 roku. W rolach głównych wystąpiły Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni, Esther Gohourou, Ilanah Cami-Goursolas, Myriam Hamma i Maïmouna Gueye.

Zobacz też: Córka Michaela Jacksona jako Jezus-lesbijka. Oburzeni katolicy chcą zakazać filmu "Habit"