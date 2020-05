Netflix wciska na siłę postacie gejowskie? Platforma odpowiada

Czasy się zmieniają, chociaż nie każdy jest w stanie to dostrzec. Najwidoczniej jedną z takich osób jest autor mema, który ma wyśmiewać poczynania Netfliksa. Przedstawiciele platformy postanowili się odnieść do bezpodstawnej krytyki.

Netflix zamieszcza niepotrzebne postacie gejowskie?

W sieci od jakiegoś czasu krąży mem będący kadrem z serialu "SpongeBob Kanciastoporty", na którym główny bohater ma w ustach lejek, a do niego zbliża się Patryk Rozgwiazda, zamierzający upchnąć mu przez wąskie gardło urządzenia kuchennego wielką dynię. Ostatnio grafika została wykorzystana, by zilustrować rzekomy problem Netfliksa z "wpychaniem na siłę" przedstawicieli społeczności LGBT, w tym przypadku osób homoseksualnych.

W tym wypadku mem z kreskówki powstał z homofobicznych pobudek. SpongeBob jest bowiem "każdym nowym serialem", Patryk Netfliksem, a dynia "niepotrzebnymi postaciami gejowskimi". Przedstawiciele Netfliksa postanowili użyć mema, by zająć jednoznaczne stanowisko w sprawie.

" Przepraszamy, że jeszcze nie zrozumieliście, że każda gejowska postać jest bardzo potrzebna. "

Post Netfliksa cieszy się dużym uznaniem internautów i przyciągnął nie tylko zwyczajnych użytkowników Twittera, ale również profile innych platform, takich jak Amazon Prime, a także przedstawicieli organizacji i środowisk LGBTQIA+.

Wątki LGBT pojawiły się ostatnimi czasy w takich nowych produkcjach Netfliksa, jak "The Half of It" w reżyserii Alice Wu, nowym serialu Ryana Murphy'ego pod tytułem "Hollywood", w specjalnym odcinku serialu animowanego "Rocko i jego świat: Kiedyś to było" czy dokumentalnym hicie "Król tygrysów". W żadnym z powyższych tytułów nie są one "niepotrzebne" - wręcz przeciwnie - to kluczowe elementy powyższych produkcji. Najwidoczniej pewne osoby muszą w końcu zaakceptować fakt, że czasy wszechobecnego szowinizmu na szczęście bezpowrotnie minęły.

