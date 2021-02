Netflix wprowadził nową funkcję. Znacznie ułatwi binge-watching

Platforma Netflix wprowadziła nową funkcję. Downloads For You zezwala aplikacji na automatyczne pobranie treści, które potencjalnie mogą zainteresować użytkowników, a co za tym idzie ułatwić sposób ich konsumowania znany jako binge-watching.

Netflix - nowa funkcja automatycznego pobierania treści

Jeśli jesteście tym typem widzów Netfliksa, którzy nie potrafią oderwać się od serialu i połykają cały sezon na raz, to należycie do grona binge-watcherów. Osoby odpowiedzialne za platformę postanowiły ułatwić życie tego typu użytkownikom za pomocą nowej funkcji.

Na blogu Netfliksa pojawił się wpis dotyczący funkcji nazwanej Downloads For You. 22 lutego 2021 roku uruchomiono ją w aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android. Nowość została opisana przez Patricka Flemminga, który nadzorował prace nad Downloads For You.

Trzy lata temu wprowadziliśmy inteligentne pobieranie, dzięki któremu możecie znaleźć następny odcinek swojego ulubionego programu - nawet gdy jesteście w drodze. Teraz chcemy, aby odkrywanie Waszego nowego ulubionego serialu lub filmu było szybkie i łatwe, niezależnie od tego, czy macie połączenie z internetem, czy nie. Dzisiaj uruchamiamy Download For You, nową funkcję, która automatycznie pobiera polecane programy i filmy na Twoje urządzenie mobilne w zależności od Twoich upodobań.

Upodobania bazują na historii oglądanych treści, więc teoretycznie Netflix sam powinien dopasować nieoglądany jeszcze tytuł, który powinien trafić w gust danego użytkownika. Jak skorzystać z nowej funkcji? Downloads For You można włączyć w zakładce pobierania na urządzeniach mobilnych. Użytkownicy mają do wyboru, ile miejsca - 1 GB, 3 GB czy 5 GB - chcą przeznaczyć na pobieranie przez Netflix seriale lub filmy. Jak podaje TechCrunch, funkcja ma pewne ograniczenia. Teoretycznie Downloads For You obejmuje całą bazę Netfliksa, ale w praktyce niektóre pobrania będą ograniczone z powodu licencji.

W skrócie nowa funkcja Netfliksa pozwala abonentom z aplikacją mobilną na urządzeniu z Androidem na automatyczne ściąganie kolejnego odcinka oglądanego właśnie serialu, czy filmu podobnego do produkcji, którą kiedyś oglądaliśmy. Downloads For You będzie więc szczególnie przydane dla osób korzystających z platformy w ruchu.