W popularnym serwisie change.org, umożliwiającym zbieranie podspisów pod dowolną społeczną, kulturalną, czy ekonomiczną inicjatywą, w ostatnim czasie pojawiła się nowa petycja. Jej celem jest przekonanie szefów największych platform streamingowych na świecie, na czele z Netfliksem, Disney+ i Amazon Prime Video, aby te zdecydowały się zrzec z opłat na okres co najmniej 60 dni. Miałoby to na celu jeszcze bardziej zachęcać ludzi do pozostawania w domach.

Panie Netfliksie, poproszę darmowy dostęp

Petycja została przygotowana przez Philipa Kolasa i skierowana do Netfliksa, Hulu, HBO, Amazon Prime i YouTube’a. W chwili obecnej petycję podpisało już ponad 62 tys. osób.

Kolas w następujący sposób uzasadnia swoją prośbę:

" Podczas światowej pandemii, dystans społeczny oraz kwarantanna są niezwykle ważnymi czynnikami mającymi spowolnić rozprzestrzenianie się choroby. W wyniku stosowania tych praktyk miliony ludzi na całym świecie siedzą w domach. (…) "

" O ile jest to heroiczny i niezbędny wysiłek, wiąże się on też z ryzykiem nudy i poczucia izolacji, które mogą doprowadzić do depresji. Wiele osób zwraca się w stronę serwisów streamingowych, aby przerwać monotonię. Problem w tym, że wielu osób nie stać na opłaty abonamentowe, szczególnie w chwili, gdy zmieniła się ich sytuacja materialna. "

W dalszej części petycji autor proponuje, aby największe serwisy streamingowej zawiesiły opłaty abonamentowe na okres 60 dni. Mężczyzna podkreśla, że jeśli ludzie będą mogli oglądać co chcą i kedy chcą, chętniej będą zostawać w domach i polepszą swoje samopoczucie.

Nowy rekord Netfliksa

W tym miejscu warto podkreślić, że mało prawdopodobne jest, aby największe spółki streamingowe zgodziły się na tak radykalny krok, nawet jeśli otrzymają pismo podpisane przez 75 tys. ludzi (docelowy cel liczby podpisów). Zwłaszcza, że w ostatnim czasie samemu Netfliksowi przybyło aż 16 mln nowych użytkowników, a sama firma jest obecnie wyceniana na giełdzie wyżej niż korporacja Disneya.

Podobne działanie w przeszłości

Z drugiej strony w ostatnim czasie coraz więcej podmiotów zdecydowało się udostępnić chociaż część swoich bibliotek za darmo, właśnie w ramach promocji swoich serwisów i przełamania wysokiej pozycji Netfliksa. Niedawno Apple TV+ udostępniło za darmo kilka swoich seriali, a amerykański oddział HBO odblokował 500 godzin filmów do oglądania bez subskrypcji.

Warto przypomnieć też, że sam Netflix kilkakrotnie udostępnił pojedyncze tytuły ze swojej biblioteki za darmo. Ostatnio miało to miejsce w okolicach Walentynek (i premiery 2. części filmu), gdy platforma udostępniła obraz „Dla wszystkich chłopców: P.S Wciąż cię kocham”. Kilka miesięcy wcześniej, w grudniu, za darmo udostępniono natomiast film animowany „Klaus”. Niektórzy komentatorzy dopatrują się w tym ruchu przyczyn dla której film Sergio Pablosa otrzymał potem nominację do Oscara.

Na razie nie wiadomo, czy petycja Philipa Kolasa zostanie pomyślnie rozpatrzona. Przedstawiciele serwisów VOD, poproszeni o komentarza portalu Entertainment Weekly, który jako jeden z serwisów poinformował o petycji, nie udzielili żadnej informacji.

Czytaj także: Reżyser "Strażników Galaktyki" James Gunn poleca filmy akcji do oglądania podczas kwarantanny.