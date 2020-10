Netflix za darmo na weekend. Platforma testuje bezpłatne 48 godzin dla użytkowników

Jedna z najpopularniejszych platform streamingowych, gdzie możemy oglądać swoje ulubione filmy i seriale ma w planach wprowadzenie nowej oferty. Firma zaoferuje użytkownikom 48 godzin korzystania z aplikacji za darmo.

Netflix za darmo przez 48 godzin

Wszyscy pamiętamy czasy, w których nowi użytkownicy Netfliksa mogli korzystać z usługi przez miesiąc za darmo. Niestety promocja została dezaktywowana ze względu na szerzące się cwaniactwo. Osoby, które nie chciały płacić za korzystanie z platformy, co miesiąc zakładały kolejne konta i w nieskończoność oglądały filmy i seriale bez opłat.

Netflix za darmo na weekend

Jednak Netflix zauważył, że darmowy czas korzystania z platformy może przekonać do niej kolejnych użytkowników. Tym razem więc, nie zaoferuje oglądającym miesiąca - a weekend zupełnie za darmo. Póki co oferta będzie skierowana do mieszkańców Indii, jednak wkrótce może się rozszerzyć także na inne kraje.

Greg Peters, dyrektor operacyjny i dyrektor do spraw produktu oświadczył:

" Jesteśmy podekscytowani pomysłem i zobaczymy jak się sprawdzi. Planujemy zaoferować wszystkim krajom dostęp do Netfliksa za darmo przez weekend. To świetny sposób na zaprezentowanie naszej nowej, szerokiej oferty. Mamy nadzieję, że uda się nam w ten sposób zachęcić nowych użytkowników do rejestracji. "

Promocja dotycząca 48 godzin Netfliksa za darmo w Indiach rozpocznie się 4 grudnia. Jeśli wyniki testów będą satysfakcjonujące, oferta rozszerzy się także na inne rynki.