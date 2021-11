Netflix zrobił swoje gry wideo. Oto pierwsze dostępne produkcje związane ze "Stranger Things"

Netflix wypuszcza nowe gry wideo

Netflix oficjalnie ogłosił rozpoczęcie swojej gamingowej inicjatywy. Wśród pierwszych udostępnionych gier są produkcje "Stranger Things: 1984", "Stranger Things 3: The Game", "Shooting Hoops", "Card Blast" oraz "Teeter Up". Firma chce trafić do jak największej ilości graczy, niezależnie od tego, czy młodszych, czy może starszych.

Jak dodali twórcy, droga się dopiero zaczyna:

Jesteśmy dopiero na początku naszej gamingowej podróży, ale jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy was zabrać na tą podróż.

Subskrybenci z całego świata mogą mieć dostęp do gier za darmo, bez żadnych reklam, ani mikropłatności. Produkcje można pobrać, by grać w nie bez dostępu do internetu, a korzystać z nich można na kilku urządzeniach mobilnych jednocześnie. Warunkiem jest oczywiście korzystanie z tego samego konta (co ciekawe, ograniczenia rodzicielskie ograniczają również funkcjonalność niektórych produkcji).

Firma jakiś czas zatrudniła Mike'a Verdu jako wiceprezesa ds. tworzenia gier. Verdu to postać znająca branżę gier wideo na wylot - pracował bowiem w Electronic Arts oraz w Facebooku przy projekcie Oculus (okulary VR). Ma doświadczenie, a przede wszystkim znajomości w branży. Istnieje spora możliwość, że będzie w stanie "wyciągnąć" utalentowanych deweloperów z innych firm i zachęcić pracą nad projektami związanymi z Netflixem.

Streamowanie gier wideo jest naturalnym miejscem rozwoju dla całej branży, chociaż wprowadzenie tego w życie okazuje się być dość karkołomnym zadaniem. Najpopularniejszą opcją obecnie jest chyba Google Stadia, chociaż spektakularnych sukcesów to ona raczej nie osiąga.