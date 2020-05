NextBike w poważnych kłopotach finansowych. Co dalej z rowerami miejskimi?

Firma NextBike Polska działa na polskim rynku od 2011 roku. Oferuje mobilną wypożyczalnię rowerów miejskich, możliwych do wypożyczenia w wielu punktach największych miast Polski. Z powodu pandemii koronawirusa, firma wpadła jednak w kłopoty finansowe.

Zagrożenie niewypłacalnością

Wynika to z faktu, że w pierwszym okresie po ogłoszeniu stanu epidemii, stacje rowerów miejskich zostały dezaktywowane, a klienci nie mogli wypożyczać maszyn. Zakaz zniesiono dopiero 6 maja, po prawie półtora miesiąca przestoju.

Spółka dokonała więc dogłębnej oceny obecnej sytuacji finansowej i wykryła, że istnieje zagrożenie niewypłacalnością. Według przedstawicieli spółki zagrożenie stanem niewypłacalności wynika także z obniżenia przychodów, związanych z realizacją umów z samorządami, wstrzymaniem zapłat wynagrodzeń za kwiecień, a także obniżeniem przychodów z reklam. Problemem jest też utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego i zabezpieczeń przyszłych przetargów.

Aby uniknąć poważnego problemu finansowego postanowiono podjąć konkretne kroki.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Szefostwo firmy właśnie wystosowało wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, a także wniosek o ogłoszenie stanu upadłości.

" „W ocenie zarządu, przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego daje realne szanse na dojście do porozumienia z wierzycielami, w tym z bankami finansującymi spółkę oraz pozwoli na ustalenie nowych zasad spłat zobowiązań spółki” – możemy czytać w specjalnym komunikacie. "

Celem tego postępowania jest umożliwienie dalszego funkcjonowania systemu rowerów miejskich, działających na terenie całej Polski. Firma NextBike Polska zrzesza łącznie 39 systemów rowerów miejskich, na terenie kraju, w tym najpopularniejszy system Veturilo w Warszawie, z ponad 5700 rowerami. Wedle szacunków firmy dzięki firmie NextBike dostęp do rowerów miejskich ma aż 8 mln mieszkańców.

Oświadczenie firmy

Firma wystosowała specjalne oświadczenie w tej sprawie:

" "Zarząd spółki zidentyfikował powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością, jednakże jednocześnie spółka zachowuje zdolność do realizowania bieżących zobowiązań, co pozwala na dalsze wykonywanie umów na obsługę systemów rowerowych”. "

" "Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcie układu z wierzycielami ma na celu zapobieżenie pogorszeniu sytuacji finansowej spółki, jej niewypłacalności oraz ogłoszenia jej upadłości" - dodano. "

Warto zwrócić uwagę, że we wniosku upadłościowym, przedstawiciele firmy wskazali, że został złożony także wniosek restruktyryzacyjny. To właśnie on ma być rozpatrzony w pierwszej kolejności.

" "W przypadku powodzenia wniosku restrukturyzacyjnego, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie odrzucony" - podano w komunikacie. "

Co oznacza to dla użytkowników?

Wszystkie strony – zarówno przedstawiciele NextBike, jak i poszczególnych systemów rowerów miejskich, mówią, że w chwili obecnej nic nie zmienia się dla zwykłych użytkowników. Firma pracuje w normalnym trybie, a rowery wciąż będą dostępne. Specjalny komunikat wystosował nawet Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, zapewniając, że firma „w dalszym ciągu świadczy usługę i deklaruje, że funkcjonowanie rowerów miejskich w Miasto Stołeczne Warszawa nie jest obecnie zagrożone”.

