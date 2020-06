Nie akceptuj „nowej polityki prywatności Facebooka”. Gorzko tego pożałujesz

Facebook stał się centrum życia towarzyskiego na długo przed epidemią COVID-19, pojawienie się koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiło, że jeszcze więcej zdalnych z przymusu kontaktów mamy z przyjaciółmi właśnie za pomocą Facebooka.

Utrata dostępu do serwisu będzie się więc równać utratą znajomych, wolimy więc nie ryzykować i postępować zgodnie ze wskazówkami, jakie podsyła Facebook, także jeśli chodzi o konieczność zaakceptowania zmian w regulaminie.

Coraz częściej wykorzystują to przestępcy, którzy podszywając się pod serwis wysyłają wiadomości o konieczności zapoznania się i udzielenia zgody na nowe zapisy polityki prywatności. W rzeczywistości zamiast do tekstu regulaminu kierują wprost w objęcia złośliwego oprogramowania.

Facebook nie wymaga zaakceptowania nowej polityki prywatności. To podstęp przestępców

Przed wiadomościami pochodzącymi rzekomo od Facebooka ostrzega CERT Polska.

Pod odnośnikiem zawartym w wiadomości nie znajduje się nowy regulamin, tylko instalator złośliwego oprogramowania Anubis. Potrafi on przejmować informacje wykorzystywane podczas korzystania ze smartfona, między innymi mając wgląd do treści SMS-ów, danych kart płatniczych czy loginów i haseł, także do serwisów transakcyjnych banków.

Jeśli znajdziecie w swojej skrzynce wiadomość wysłaną rzekomo od Facebooka, sprawdźcie dokładnie z jakiego adresu została wysłana. Jeśli dalej będziecie mieć wątpliwości co do jej autentyczności, zweryfikujcie informację korzystając z pomocy technicznej serwisu społecznościowego.

Zobacz także: Oszuści znaleźli nowy patent na wyłudzanie pieniędzy. Ostrzega mBank i Urząd Patentowy RP