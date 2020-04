Nie chcieli poddać się domowej kwarantannie. Sąd założył im „elektroniczne obroże”

Od naszego podejścia do wypełniania zaleceń dotyczących izolacji społecznej zależy to, jak długo będzie ona stosowana. Każde wyjście z domu to ryzyko natrafienia na koronawirusa SARS-CoV-2, przyniesienie go do domu i zarażenie bliskich.

Kwarantanna jest szczególnie ważna w przypadku osób, u których wykryto lub podejrzewa się COVID-19. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, przez co do pilnowania przestrzegania ograniczeń przemieszczania się została oddelegowana policja i żandarmeria wojskowa.

Kłopoty z egzekwowaniem przestrzegania kwarantanny domowej pojawiają się także w USA. Sąd w Kentucky znalazł sposób na osoby, które łamią zakaz wychodzenia z domu: zakłada im „elektroniczne obroże” używane do monitorowania przestępców skazanych na areszt domowy.

Uciekali z kwarantanny domowej, sąd założył im „elektroniczne obroże”

Środek zapobiegawczy w postaci „elektronicznej obroży” stosowany jest w przypadku osób złapanych na recydywie oraz jawnie odmawiających stosowania się do zaleceń pozostawania w domu.

Pierwsza osoba, u której zastosowano taki środek zapobiegawczy, mimo nakazy kwarantanny wybrała się na zakupy, stwarzając zagrożenie dla wszystkich, z którymi się spotykała. Dwa kolejne przypadki to krewni, z których jeden jest chory na COVID-19. Obie osoby odmówiły pozostania na kwarantannie i dostały „elektroniczne obroże”.

Przedstawiciel sądu tłumaczą, że skazywani na areszt domowy nie traktowani jako przestępcy, używa się tylko środków, które mają zapewnić publiczne bezpieczeństwo. Sędziowie „woleliby tego nie robić” ,ale zmuszają ich do tego okoliczności.

W Polsce od 1 kwietnia 2020 zaostrzono warunki kwarantanny. Osoby na nie kierowane mogą spędzić 14 dni w izolatorium bądź przez dwa tygodnie nie wychodzić z domu. W tym drugim przypadku kwarantanną zostają objęcie jednak także wszyscy domownicy.

