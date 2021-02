"Nie jestem kotem!" Prawnik włączył uroczy filtr podczas internetowej rozprawy na Zoomie [WIDEO]

Jak rodzą się hity internetu? Poprzez całkowity przypadek! Tak właśnie się stało podczas rozprawy przed sądem okręgowym w Teksasie. W trakcie posiedzenia adwokat włączył uroczy filtr, co doprowadziło do zabawnej sytuacji. Fragment nagrania z prawnikiem-kotkiem wkrótce obiegł cały świat.

Prawnik - kotek - śmieszne wideo podbija internet

"Ale urwał!", "Jestem hardokrem!", "No i Pan Paweł!" - to tylko kilka z nielicznych kultowych tekstów polskiego internetu. Mimo że od powstania słynnych nagrań powstały całe lata, wiele osób wciąż o nich pamięta.

Amerykanie przez jakiś czas będą żyć zupełnie innym zdaniem: "Nie jestem kotem". Wypowiedział je jeden z jurystów, biorących udział w posiedzeniu sądu, które z powodu pandemii koronawirusa odbywało się za pośrednictwem Zooma. Prawnicy zalogowali się o umówionej godzinie, ale zaskoczyła ich nietypowa sytuacja. Adwokat Rod Ponton pojawił się na ekranie z filtrem kotka zasłaniającym jego prawdziwą twarz. Mężczyzna nie potrafił wyłączyć zabawnej funkcji.

Jestem gotowy. Jestem tu na żywo, nie jestem kotem.

Nagranie trafiło do sieci i stało się nowym hitem internetu. Co ciekawe, zamieścił je sędzia Roy Ferguson, przyznając przy tym, że mimo kuriozalnej sytuacji, wszyscy obecni na wirtualnej sali rozpraw podeszli do wpadki Ponton z profesjonalizmem i wyrozumiałością.

WAŻNA WSKAZÓWKA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZOOMA: Jeśli dziecko korzystało z komputera, przed dołączeniem do wirtualnego spotkania sprawdź opcje Zoom Video, aby upewnić się, że filtry są wyłączone.

Temat podłapali nie tylko internauci, którzy zaczęli udostępniać sobie nagranie i przerabiać je na różnego rodzaju memy, ale również media na całym świecie, które rozpisywały się o uroczej wpadce prawnika.

Serwis Netflix poszedł o krok dalej i zaprezentował swoim użytkownikom własną przeróbkę, nawiązującą do serialu "Chyłka".

Trudno przejść obojętnie nad tym niespełna minutowym nagraniem. Bawi nie tyle sama wpadka, co nieporadność, z jaką adwokat podszedł do kwestii wyłączenia filtra i fakt, że chciał kontynuować rozprawę z filtrem kotka.

Mogłoby się wydawać, że tego typu incydenty bawiły w kwietniu 2020 roku, kiedy tysiące pracowników dopiero uczyło się pracy w wirtualnym świecie. Jak widać, życie potrafi zaskakiwać na każdym kroku.