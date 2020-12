28 listopada 2020 po kilku tygodniach ponownie otworzono centra handlowe. Tego dnia kolejki w sklepach były wręcz kilometrowe. Dlaczego? Nie dość, że ludzie byli spragnieni zakupów, to również od piątku trwały przeceny związane z Black Friday. To spowodowało, że w domach handlowych było wyjątkowo dużo klientów. Nie spodobało się to posłowi PiS, Bartoszowi Kownackiemu.

Nie kupujesz, a tylko spacerujesz po galerii handlowej? Poseł PiS chce wprowadzić opłatę za wejście

Jak podają finanes.wp.pl, polityk zauważył, że data otwarcia sklepów była po prostu zła - w sobotę zawsze w domach handlowych jest więcej osób, w dodatku panował Black Weekend. Co więcej Bartosz Kownacki zwrócił uwagę na osoby, które przychodzą do sklepów, by w ten sposób spędzić wolny czas, a nie zrobić zakupy. Jak rozwiązać ten problem? Polityk wpadł na pomysł, by osoby płaciły za wejście do domu handlowego i mogły dostać zwrot tych pieniędzy, gdy okażą paragon.

Pomysł jest dosyć kontrowersyjny, bo nie zawsze wychodzimy z zakupami, nawet jeżeli jesteśmy nastawieni na kupno nowych rzeczy. Co więcej, obecnie domy handlowe i sklepy to praktycznie jedyne miejsca, by się ogrzać, gdy na zewnątrz temperatura jest coraz niższa. Jak na razie oczywiście pomysł polityka pozostaje pomysłem, jednak internauci nie są zadowoleni z takiej propozycji rozwiązania problemu tłumów w sklepach.