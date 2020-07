Nie mógł zapłacić za lody kartą Revolut. Sprzedawczyni zobaczyła na niej tęczę, odmówiła "bo LGBT"

Tęcza przez lata kojarzyła się wszystkim pozytywnie. Już w Starym Testamencie zjawisko pogodowe symbolizowało przymierze między Bogiem a człowiekiem i dawało nadzieję. Tęczowe Zloty organizowane przez hipisów powstały aby głosić ideę pokoju, miłości, wolności i wspólnoty. Tęczowe flagi głównie we Włoszech były używane jako symbol pokoju, w Polsce przez lata kojarzyła się z między innymi Powszechną Spółdzielnią Spożywców "Społem".

Teraz tęczę łączy się głownie z osobami LGBT oraz ich walką o równouprawnienie. Z założenia miała być symbolem tolerancji, jednak nie wszyscy są przychylni symbolowi. Na własnej skórze odczuł to Paweł, który chciał kupić lody w jednej z warszawskich lodziarni.

Gwiazda "Harry'ego Pottera" do J.K. Rowling: "Nie bądź płciową faszystką"

Mężczyzna podzielił się swoją historią na Twitterze. Chciał zapłacić za zakupy kartą Revolut. Tak się złożyło, że karta płatnicza Pawła jest ozdobiona kolorami tęczy, które sprzedawczyni najwyraźniej kojarzą się negatywnie. Odmówiła przyjęcia płatności.

Jak czytamy na stronie bezprawnik.pl, odmówienie przyjęcia płatności mimo posiadania terminala określa się jako wykroczenie, które podlega karze grzywny. Paweł jednak nie tylko nie chce zgłaszać sprawy na policję, ale nawet nie zamierza podawać nazwy lodziarni w internecie, chociaż prosili go o to followersi. Na powtarzające się prośby zareagował słowami:

"

Wydaje mi się, że to nie będzie zbyt dobre rozwiązane, tutaj trzeba rozmawiać (ale z nie każdym się da), a agresja czy szeroko pojęty hejt (jakim może być pisanie komci z negatywnymi opiniami) raczej do niczego dobrego nie prowadzi (to jest kwestia osoby, a nie marki czy miejsca). "