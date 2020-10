Nie możesz przyzwyczaić się do nowego Facebooka? Oto sposób na przywrócenie starego

Twórcy popularnych aplikacji oraz portali takich jak Facebook, YouTube czy Instagram co chwila wprowadzają do swoich produktów zmiany i ulepszenia. Niemal za każdym razem spotykają się one z krytyką i narzekaniem ich użytkowników. Zwyczajnie nie lubimy zmian, a lepsze wydaje nam się wrogiem dobrego. Na szczęście dla właścicieli stron, przyzwyczajamy się do nowości bardzo szybko.

Jak zatrzymać layout starego Facebooka?

Ostatnio spore zmiany w layoucie zaproponował Facebook. Strona od niedawna zawiera większe niż dotychczas elementy, nowy układ oraz możliwość zmiany trybu na ciemny. Na początku twórcy dali możliwość użytkownikom przełączenia strony na stary tryb, jednak aktualnie wszystkich użytkowników obowiązuje bezpowrotnie nowy layout.

Ale czy faktycznie bezpowrotnie? Mawia się, że potrzeba jest matką wynalazków i jak widać powiedzenie sprawdza się również w tym przypadku. Twórcy wtyczek do przeglądarek stworzyli rozszerzenie, które pozwala nam znowu cieszyć się "starym", dobrym Fejsem.

Mowa tutaj o rozszerzeniu "Old Layout for Facebook", który można w prosty sposób dodać do przeglądarki Chrome. Wtyczka jest już dostępna w oficjalnym sklepie Chrome Web Store. Po zainstalowaniu rozszerzenia, w prawym górnym rogu przeglądarki pojawi się ikonka puzzla. Należy kliknąć w symbol i wybrać opcję "Old Layout". Narzędzie daje nam również możliwość natychmiastowego odklinięcia funkcji i podjęcia próby przekonania się do nowego wyglądu portalu.

Podobne wtyczki powstały również dla użytkowników Firefoxa oraz Opery.