Od dwóch miesięcy mieszkańców bloku w Jarocinie prześladuje straszny hałas. Egzorcysta, ksiądz i wróżka nie zdołali pomóc. Sprawą zajmuje się Policja.

20 rodzin z bloku znajdującego się przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 w Jarocinie żyje w nieustannym, upiornym hałasie. Jak dotąd nikt nie wie, co jest jego źródłem. Nikt również nie potrafi sobie z nim poradzić. Czy jarociński blok jest nawiedzony?

Przerażające wydarzenia zaczęły się w listopadzie 2021 roku. Od tego czasu nikomu nie udało się rozwikłać zagadki. Jak twierdzą udręczeni lokatorzy:

- mówi w rozmowie z PAP 37-letni pan Łukasz, ojciec dwóch córek w wieku 4 i 11 lat.

To jest taka siła, że niekiedy drgają nawet ściany. Obraz na ścianie potrafi się przekręcić - mówi anonimowo jeden z rozmówców jarocinska.pl. - Najgorzej jest w nocy. Pukają, walą. Policja przyjeżdża, to jest spokój. Jak odjadą, to już puka. Spółdzielnia też nie wie, co z tym zrobić.