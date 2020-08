Nie puścisz dziecka na lekcje z obawy przed zarażeniem? Zapłacisz 10 000 kary za naruszenie obowiązku szkolnego

MEN chce, żeby od 1 września 2020 roku uczniowie wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. W marcu 2020, z powodu epidemii COVID-19, młodzież zaczęła uczestniczyć w zajęciach zdalnie, pozostając w domach.

Nie wszystkim rodzicom podoba się pomysł posyłania pociech do szkoły. Przypominają, że gdy placówki edukacyjne były zamykane, tłumaczono to wysokim ryzykiem bezobjawowego przenoszenia się koronawirusa między uczniami, a następnie zarażanie domowników.

W sierpniu 2020 epidemia przyspieszyła i zaczęliśmy odnotowywać kolejne rekordy wykrytych zachorowań. Naukowcy ostrzegają ponadto, że jeśli szkoły wrócą do tradycyjnego działania, liczba chorych może podskoczyć nawet do kilku tysięcy dziennie. Nic więc dziwnego, że rodzice mocno zastanawiają się, czy posyłać dzieci na zajęcia.

MEN w odpowiedzi zapowiedział, że zatrzymanie uczniów w domu będzie traktowane jako naruszenie obowiązku szkolnego i egzekwowane będą kary w wysokości 10 000 zł.

10 000 zł kary za niepuszczenie ucznia do szkoły. Nawet gdy rodzice boją się zakażanie koronawirusem

Sprawę opisała „Rzeczpospolita”, która zapytała o przepis dotyczący obowiązku szkolnego MEN. Szef resortu odpowiedział krótko: jeśli dziecko lub rodzice nie są chorzy i nie przebywają na kwarantannie zatrzymanie ucznia w domu po 1 września 2020 będzie traktowane jako naruszenie obowiązku szkolnego.

Zostać w domu będą mogli uczniowie, którzy (oprócz podanych wyżej powodów) wykazują objawy infekcji dróg oddechowych lub choroby przewlekłej. Konieczne będzie jednak pokazanie dowodu w postaci zaświadczenia od lekarza.

Obowiązek szkolny dotyczy dzieci w wieku od 7. do 18. lat. Grzywna w wysokości do 10 000 zł może zostać nałożona na rodzica, jeśli uczeń nie pojawia się bez usprawiedliwienia przez co najmniej pół miesiąca.

